Derin Gökçe

Corona virüs nedeniyle yurt dışında kalan bazı Türk vatandaşları Türkiye'ye dönmek için özel jet firmalarına olan talebi artırdı. Bir özel jet firması sahibi Zafer Yeşilgül, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada,"Türkiye dönmek isteyen vatandaşların ilk önce uçuş günü belirlenip, yetkili makamlardan gerekli izinler alınıyor. Daha sonra belirlenen gün ve saatte bakanlığın belirlediği bölgeye uçağımızı indiriyoruz. Yurt dışından gelen yolcu Türkiye'ye iner inmez Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından 14 gün süreyle karantinaya alınıyor." dedi.

Çin'den sonra virüsün hızla Avrupa'da da yayıldığını hatırlatan firma sahibi Zafer Yeşilgül ,"Bizim firmamızı arayanlar arasında öğrenciler de var iş insanları da.. Hatta bazı öğrenciler 5-6 kişi birleşip özel jet kiralıyorlar. Türkiye'ye dönmek isteyen çok vatandaş var. Geçtiğimiz günlerde iş adamlarımızdan bir tanesini Budapeşte'den getirdik. Almanya'dan getirdiğimiz vatandaşlarımız oldu. Londra'dan iki öğrenci getirdik." dedi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK OLAN VATANDAŞIN KARANTİNA YERLERİ UÇUŞ ÖNCESİ BELİRLENİYOR

Sürecin nasıl işlediği yönünde de bilgi veren özel jet kiralama firmasının sahibi Yeşilgül ,"Türkiye'ye dönecek olan vatandaşın bilgileri ile birlikte firma olarak başvurumuzu yetkili makamlara yapıyoruz. Daha sonra Türkiye'ye dönecek olan vatandaşın karantina yeri belirleniyor. İstanbul veya diğer illerden hangisine izin veriliyorsa biz uçağımızı oraya indiriyoruz. Onay olmadan kesinlikle uçuş gerçekleştiremiyoruz. Yurt dışından gelen kişi görevliler tarafından hava alanında 14 günlük süre ile karantinaya alınıp götürülüyor" dedi.

UÇUŞ FİYATLARI NE KADAR?

Uçuş fiyatları hakkında da bilgi veren firma sahibi Yeşilgül,"ABD'den gelmek isteyen vatandaşların ödemesi gereken ücret 150 bin dolar civarında değişiyor. Irak tarifesi ise 35 bin dolar ile 50 bin dolar arasında değişiyor. Londra tarifesi 17 bin euro civarında. " dedi.

Yaptıkları uçuşları özel tahliye olarak adlandıran Yeşilgül diğer ülkelerinde yapılan tahliye uçuşları konusunda kendilerine zorluk çıkarmadıklarını yardımcı olduklarını söylüyor.