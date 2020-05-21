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    HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü açılıyor
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    21.05.2020 - 10:03 | | Foreks

    Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü açılıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye’nin en büyük  tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin  dekar alanı suyla buluşturacak yatırımın tamamlandığını açıkladı ve 22 Mayıs 2020 Cuma günü açılışının yapılacağını söyledi.

    Pakdemirli duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü açılıyor

    Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesinin yaklaşık 70 milyon lira yatırım  bedeli ile hayata geçirildiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, proje  ile işletmede kuru tarım yapılan alanda üretim düşüklüğü riskinin  ortadan kalkacağını belirtti.

    Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanacak

    Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için daha yüksek verime  ulaşmada modern sulama yöntemleri kullanılacak.  Bakan Pakdemirli  “Üretim artışı için vazgeçilmez olan suyu, modern sulama sistemleriyle  daha tasarruflu kullanıyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde  toprakları en ileri teknolojilerle donatılmış modern sistemlerle  suluyoruz. Sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm araziyi suya  kavuşturuyoruz” diye konuştu.

    Türkiye su zengini bir ülke değil

    Bu projede olduğu gibi modern basınçlı sulama sistemleriyle suyu  daha tasarruflu kullandıklarını kaydeden Pakdemirli “Bilinenin aksine Türkiye su zengini bir ülke değil. Bu sebeple suyumuzu mümkün  olduğunca tasarruflu kullanmak zorundayız. Bu sebeple her damla  suyumuz toprağa hayat olacak, bereket olacak, toprak da bize”  değerlendirmesinde bulundu.

    Ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı sağlanacak

    Toplam 60 bin dekar zirai araziye can suyu olacak TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi ile iki yılda bir ürün yerine yılda iki ürün  alınacağının altını çizen Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

    “Bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri  sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış  gerçekleşecek. Hububat verimi 250 kg/dekardan, 500 kg/dekara çıkacak  ve kalite yükselecek. Her yıl ilave 25 milyon TL gelir sağlanacak.İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon TL düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha  fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi  azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak”

    Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2008 yılında 108 bin dekar arazinin  sulandığını ifade eden Pakdemirli “2019 itibarıyla sulanan alan  büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttik. Açılışını yaptığımız bu  projeyle bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023  yılına kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme  arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak” diye konuştu.

    18 yılda 800 milyon liralık yatırım yapıldı

    Bakan Pakdemirli, 2002 yılından 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesine sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis  anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldığını ve bu yıl yapılacak 80  milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırımın 800 milyon  lirayı aştığını da sözlerine ekledi.

      Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz...AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüsün denizden bulaşmadığını söyledi. Bulaşma riskinin havuzda daha çok olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, "Havuzdaki klor düzeyinin belli miktarda tutulabilmesi bu riski azaltır ama örneğin sitelerin havuzlarında her gün ölçüm yapılması zor olabilir" dedi.
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