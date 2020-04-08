Pakdemirli: GAP'a hayat veren Atatürk Barajı 2020 sulama sezonuna hazır

Baraj ile Harran Ovası’nda 3 milyon dekar zirai arazi can suyuna kavuşacak. Şu günlerde yaşadığımız COVİD 19 salgını sebebiyle gıda arz ve güvenliğinin her zamankinden daha da önemli bir hal aldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Gıdanın ilk aşaması tarla ve oradan alacağımız verim gıda güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Verimi en fazla etkileyen etkenlerden birisini de sulama oluşturuyor” diye konuştu.

3 MİLYON DEKAR ZİRAİ ARAZİYE SU SAĞLAYACAK

Pakdemirli, "Bu çerçevede Şanlıurfa ve Harran Ovası’nda 3 milyon dekar zirai araziye su sağlayacak olan ülkemizin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nda 2020 sulama sezonu hazırlıklarını tamamladık. Bölgede sulama sezonunun Nisan ayı sonu itibarıyla başlamasını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YAKLAŞIK 6 MİLYAR M³ SU DEPOLANDI

2020 yılı yağışlarından sonra Atatürk Barajı göl rezervuarında mevcut durumda yaklaşık 6 milyar m³ su depolandığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli “Şanlıurfa – Harran ve Suruç ovalarını sulayacak bu su adeta bir nehir kapasitesine sahip ana kanal ve tüneller vasıtasıyla iletiliyor” dedi.

ÜLKE EKONOMİSİNE 2.2 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANACAK

Şanlıurfa genelinde sulanacak 3 milyon dekar zirai arazinin ülke ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Pakdemirli “ Bu arazilerin suya kavuşması ile ülke ekonomisine yaklaşık 2.2 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Bölgeye yapılan sulama yatırımları sayesinde bölge çiftçilerinin bir yıl içinde 2 ürün ekebildiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli “DSİ Genel Müdürlüğümüz bölgede önemli bir görev üstlenerek halkın sorunsuz bir şekilde tarımsal üretim yapmasına katkı vermektedir. 2020 sulama sezonunun sorunsuz bir şekilde devam etmesi için ise gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve önlemler alınmaya devam etmektedir” diye konuştu.