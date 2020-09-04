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    HaberlerEkonomi Haberleri Pakdemirli: Tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyüdü
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    04.09.2020 - 16:04 | | AA

    Pakdemirli: Tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyüdü

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyümüş durumda. Türkiye'de diğer sektörler bunun çok gerisinde olmasına rağmen, tarımsal üretimde büyümemiz oldu. Bunda pandemi süresince müstahsilin de evine kapanmamasıyla ilgili bakanlıkça, diğer kurumlarla aldığımız tedbirlerin önemi olduğunu düşünüyorum." dedi.

    Pakdemirli: Tarımsal üretimimiz yüzde 4 büyüdü

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "(Çorum-Sinop arasındaki yangın) Müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda diğer bölgelerden dinlenmiş olan, yangınlarda en deneyimli ve en yetkin teknik arkadaşları gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, henüz kontrol altında değil ama hızlı bir şekilde kontrol altına alma konusunda arkadaşların gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ancak parçalı ve araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor. İnşallah hızlı bir şekilde diğer yangınları hallettiğimiz gibi bu yangını da halledeceğiz."

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