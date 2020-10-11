11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Pakdemirli: TMO üzüm alımına devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahale alımına başladığı günden bu yana bir aylık sürede 29 bin ton kuru üzümü üreticiden aldığını belirterek, “25 bin ton daha randevu var, vadesi gelen 303 milyon lira ödeme yaptık, her hafta düzenli ödemeye devam edeceğiz” dedi.
Manisa’nın Gördes ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katılan Pakdemirli, gençleri ülkenin geleceği olarak gördüğünü dile getirdi.
Bakan Pakdemirli, AK Parti’nin 20 yıla yaklaşan süreçte Türkiye’de çok önemli projelere imza attığını ifade etti.
Bakanlığının Gördes’e 18 yılda 735 milyon lira yatırım ve destek sağladığını hatırlatan Pakdemirli, bu sayede Gördes’te modern sulamaya kavuşan arazi miktarının arttığını, tarımsal üretimin katlandığını söyledi.
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