Pakdemirli: TMO üzüm alımına devam ediyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katılan Pakdemirli, gençleri ülkenin geleceği olarak gördüğünü dile getirdi.



Bakan Pakdemirli, AK Parti’nin 20 yıla yaklaşan süreçte Türkiye’de çok önemli projelere imza attığını ifade etti.



Bakanlığının Gördes’e 18 yılda 735 milyon lira yatırım ve destek sağladığını hatırlatan Pakdemirli, bu sayede Gördes’te modern sulamaya kavuşan arazi miktarının arttığını, tarımsal üretimin katlandığını söyledi.