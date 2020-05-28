Pamukkale Üniversitesi personel alacak! İşte başvuru şartları...

Pamukkale Üniversitesi 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

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