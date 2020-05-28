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    HaberlerEkonomi Haberleri Pamukkale Üniversitesi personel alacak! İşte başvuru şartları...
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    28.05.2020 - 09:25 |

    Pamukkale Üniversitesi personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Pamukkale Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Alım ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Pamukkale Üniversitesi personel alacak! İşte başvuru şartları...

    Pamukkale Üniversitesi 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 253 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak.

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    Aydın'da banka müdürü kadına sokak ortasında dayak dehşeti kamerada!Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir özel bankada müdürlük yapan kadın güpegündüz sokak ortasında saldırıya uğradı. Polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kameraları aracılığıyla kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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