Pancar çiftçisine büyük destek geliyor

500 milyon $ tasarruf

Türkşeker’den yapılan açıklamaya göre, 94 yıldır sözleşmeli tarımla pancar üreten şirket, bugün 50 bin çiftçisi ile 3.6 milyon dekar alanda 7.5 milyon ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Türkşeker, 15 şeker fabrikası ve 8 bin çalışanıyla her yıl yaklaşık 900 bin ton şeker üreterek, Türkiye’nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

Türkşeker, uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletecek. Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün ekmek zorunda olan çiftçilere Türkşeker destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler ürünü yetiştirmekte zorlanırken, hasat ettikten sonra değerinde satmakta da ciddi problemler yaşıyordu.

Bakan Albayrak, “Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3.5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek” dedi.

‘Dayanışmayla her şey aşılır’

Bakan Berat Albayrak, “İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.

Albayrak, dün Twitter hesabından, esnaf Hüdaverdi Çalışkan’ın sözlerinin yer aldığı görüntüyü, “Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız” açıklaması ile paylaştı.

Videoda, 5 yıldır fason boya ve imalat işleri yaptığını belirten esnaf Hüdaverdi Çalışkan, şunları kaydetti:

“Herkes birbirine destek olursa, tüm firmalar elinden geldiği kadar birbirine yardım ederse, önümüz açık. Biz bunları aşarız.”

Bakan Albayrak ise, videonun son bölümünde, “Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” dedi.