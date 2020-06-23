Pandemi elektronik para sektöründe rekor büyümeye yol açtı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi elektronik para sektörünün büyümesini de etkiledi. Yeni nesil ödeme platformu ininal, Mayıs ayında rekor düzeyde büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. Ön ödemeli kart sektörünün bir ayda yüzde 43 oranında büyüme gerçekleştirdiğine, pazarın üzerinde büyüyerek sektördeki payını yüzde 57 oranında artırdığını belirten ininal, aynı dönemde ininal Kart ile yapılan oyun harcamalarının yüzde 70, e-ticaret harcamalarının ise yüzde 49 oranında büyüdüğünü duyurdu. Ödeme platformu, mayıs ayında aktif kart sayısının yüzde 30 artırdığına, kullanıcı sayısın da da yüzde 58 oranında artış gösterdiğine vurgu yaptı.

Mayıs ayı verilerini değerlendiren ininal CEO’su Hakan Gonca, “Koronavirüs salgını nedeniyle gençler için sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu, online alışveriş ve oyun içi harcamaların arttığı ve Ramazan Bayramı’nı evlerimizde geçirdiğimiz dönemde gençlerin ödeme tercihi ininal oldu” dedi ve ekledi: “Mayıs ayında pazar yüzde 43 büyürken, ininal olarak yenilenen dünyamızla kullanıcılarımıza sunduğumuz uygulama ve hizmetlerimizle pazar payımızı yüzde 57 oranında büyüttük. Aktif kart sayımızı ve sanal kart kullanımımızı yüzde 30 oranında artırdık. Mayıs ayında yeni kullanıcı sayımız yüzde 58 oranında artarken, kullanıcılarımızın yaptığı bakiye yükleme hacimleri de yüzde 60 oranında büyüdü. Aynı dönemde ininal Kart ile yapılan yurt içi harcamalar yüzde 60, yurt dışı harcamalar yüzde 37 ve ininal Cüzdan içerisinden E-pin satın alma işlemleri de yüzde 70 oranında büyüme gösterdi. Bunun kalıcı bir değişiklik olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de online işlemlere ve oyunlara yönelik ilginin devam etmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yakaladığımız büyüme trendimizi yılın ikinci yarısında da sürdüreceğiz”

SON DÖNEMDE KART KULLANIMI ARTTI

Geçtiğimiz yılı toplam 400 milyon hacim ve 750 bin aktif kullanıcı ile tamamladıklarının altını çizen Gonca, “Bu yıl sonu için hedefimiz bu rakamların üç katı. Son dönemde kart kullanımının artması ve ödeme kolaylığı gibi unsurları göz önüne aldığımızda uzaktan ve tamamen dijital bir süreç üzerinden limit artırımı ve QR kod ile ödeme projelerimiz için de çalışmalarımızı hızlandırdık ve bu projelerimizi tamamlamak üzereyiz. Yakın bir zamanda 50 bin TL’ye kadar işlem yapma olanağı sağlayan ininal Plus Hesabı hayata geçireceğiz. Limit artırımı ininal Cüzdan üzerinden tamamen dijital olarak yürütülecek. Kullanıcılar, ininal Cüzdan üzerinden yaptıkları kimlik teyit işlemi ile limitlerini kolay ve hızlı bir şekilde artırmış ve ininal’larına güç katmış olacak.” diye konuştu.

“2020 SONUNDA HACMİMİZİ 1,5 MİLYAR TL’YE ÇIKARACAĞIZ”

ininal CEO’su Hakan Gonca şunları söyledi;

Aynı zamanda kripto para işlemlerine ilişkin hizmetimizi kısa bir süre içinde devreye alacağız. Türkiye’de öne çıkan kripto para platformları ile hayata geçireceğimiz iş birlikleri kapsamında; ininal Cüzdan üzerinden bu platformlara 7/24 para yatırma ve çekme işlemleri yapılabilecek. Bu projelerimiz ile birlikte kullanıcılarımızın hayatını daha kolay hale getirme hedefimizi ve büyüme trendimizi yılın ikinci yarısında da sürdüreceğiz. Yıl sonunda hacmimizi 1,5 milyar TL’ye, aktif kullanıcı kitlemizi de 1,5 milyon kullanıcıya çıkarmayı hedefliyoruz”