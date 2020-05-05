Pandemi Sosyal Yardım başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? 1000 TL Pandemi Sosyal Yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı

Pandemi Sosyal Yardım ödemeleri kapsamında ilk aşamada 2.1 milyon sonrasında ise 2.3 milyon aileye sosyal yardım parası ödemesi için belirlenen zaman dilimleri içerisinde başvuru yapıldı. Son olarak e-Devlet üzerinden 3. faz sosyal yardım ödemeleri için vatandaşlardan başvurular alındı. Başvuruların alınmasının ardından başvuru yapan kişi sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada kısa süre içerisinde 3. faz sosyal yardım başvurularının sonuçlandırılacağı duyuruldu. Peki Pandemi Sosyal Yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Maske ve sosyal mesafe artık hayatımızın bir parçası oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmemizde kurallardan en ufak bir taviz göstermedik.

Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hâkimiyeti kadar kullandığı dil oldu.

“90 yaşın üstünde, hatta 102 yaşında COVID-19 pozitif olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu oldular, şifa buldular” derken anneannesinden ya da büyük dedesinden söz eder gibi sıcak ifadeler kullanıyordu.

Aile ve Çalışma bakanlıklarının aynı çatı altında toplanması ilk başlarda tartışma konusu olmuştu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise iki bakanlığın birlikte olmasının dinamik süreç yönetimi açısından özellikle bu süreçte yararlı olduğunu söyledi.

FAZ 3’E 4.5 MİLYON BAŞVURU

1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum. “1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi.

100 BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLAN DA BAŞVURMUŞ

Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.

“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”

Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.

Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.