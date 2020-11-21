Pandemiyi yapay zekayla yenelim

Dünyanın içinden geçtiği pandemi dönemi yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar gibi teknolojilerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Teknoloji sayesinde bu dönemi pek çok ülke daha az zararla atlatıyor.

Bu alanlarda Türkiye’deki önemli isimlerden olan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, internet ve bağlantılılık sayesinde pandemiyi insanlığın daha az hasarla atlattığını söyledi. Say, “İnternet sayesinde yüz binlerce daha az zayiat verilecek. Yüz yıl önceki benzer salgınlara göre insanlığın en büyük avantajı internet, yapay zeka ve kuantum bilgisayar gibi teknolojiler” dedi.

Say, bilim ve teknoloji konularında aranan bir konuşmacı. Kuantum hesaplamada da önemli bir isim. Say, pandemide yapay zeka, Türkiye’nin bu teknolojideki konumu ve kuantum bilgisayar konusunda sorularımızı yanıtladı.

Türkiye yapay zekada ne durumda?

Yapay zeka, robotik gibi konularda akademik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Yapay zekâ denen şeyi akademik bir çerçevede düşünürsek Türkiye’deki eğitim kurumlarında sıkıntımız yok. ‘Türkiye’de bu konudan anlayan kimse yok’ gibi bir durum bulunmuyor. Yapay zekânın hayata geçirilmesine dair örnekler giderek çoğalıyor. Özellikle bu yapay öğrenmenin bir gelir kaynağı olacağı ve rekabette de önemli bir yer alacağı anlaşıldığı için şirketler yavaş yavaş ‘Benim elimde bir veri var, bunun içinde kim bilir ne hazineler saklı? Bunu benim anlamam lazım’ diyorlar. Özellikle kadrosu, yöneticisi bunu anlayacak kapasitede olanlar bu alana giriyor.

Uzaktan çalışma

Pandemide yapay zeka nasıl kullanılabilir?

İnternet ve teknoloji sayesinde bütün dünya pandemiyi daha az hasarla atlatıyor. Artık birçok işin kalitesinden ödün verilmeden uzaktan da daha iyi yapılabildiği görüldü. Eğitim daha önce online’a geçirilmeliydi. Pandemi bu konuda büyük ölçüde herkese imkan sağladı. Yapay zeka daha fazla geliştirilmiş olsaydı karantina döneminde robotlar dışarıdaki pek çok riskli işi yapar halde olacaktı. Üretim, lojistik gibi evden çalışmaya uygun olmayan işler daha kolay halledilebilecekti. Endüstri 4.0 daha ileride olsaydı fabrikalar da üretime ara vermeden devam edebilirdi. Yapay zeka, ilaç ve aşıyı keşfetme çalışmalarında da ciddi kullanılıyor. Bu teknolojinin kullanım alanı çok geniş.

Kuantum gelişmeleri

Kuantum hesaplama tarafında gelişmeler neler?

Kuantum bilgisayar normal bilgisayarın işlemlerini kuantum fiziği temellerine dayalı olarak yapan ve bu sayede klasik bilgisayarların ulaşamayacağı işlem gücüne ulaşabileceği varsayılan sistemlere deniyor. Donanım ve yazılım tarafı var. Kuantum bilgisayarla sorunlar daha hızlı çözülür. 1990’lardan beri gelişimini sürdürüyor. Bu bilgisayar yaygınlaştığında hayatımızda birçok şey değişecek.

Şifrelemeler tamamen değişecek, şu anki şifrelerin hepsini kırabilirler. Block Chain sistemi değişmek zorunda kalacak gibi... Türkiye hem yapay zeka hem de kuantum hesaplamada treni kaçırmış değil.

Özellikle yazılım tarafında katkı yapmaması için hiçbir neden yok. Bu alanda önemli eğitim kurumları ve eğitim gören öğrenciler var.

Dünyada açık var, başarılı beyinleri hemen transfer ediyorlar. Bu alanda önde olmak, insan yetiştirmeyle oluyor. Bunun için de milyar dolarlar gerekmiyor. Türkiye’nin önünde bu anlamda fırsatlar var.

Kuantuma yolculuk Bilişim Zirvesi’nde

Bilişim Zirvesi, bu yıl 25 Kasım’da ‘Quantum Journey-Kuantum Yolculuğu’ temasıyla yapılacak. ‘Kuantum teknolojisi’ dünyadan fikir önderleri ile her açıdan ele alınacak. Dell Technologies ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte Cem Say da konuşmacılar arasında yer alacak.