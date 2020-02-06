Pazarlamanın en etkin isimleri

Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.

Yüksek bütçeler

Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor olması.

En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor. En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de Nescafe ve Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. Listeye girenlere ödülleri bu gecede teslim edilecek. Türkiye’nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO’ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün, hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanının uzmanı basın mensupları da katılacak.

Üst düzey katılım

Zirvenin açılış konuşmasını ‘Unicornlara fısıldayan adam’ olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam yapacak. Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.

Zirvenin 50 yöneticisi

- Ahmet Olmuştur THY

- Alper Gökgöz ING Bank

- Aysel Aydın Hayat Kimya

- Barış Erdim Toyota Türkiye

- Barış Sönmez Yemeksepeti

- Beril Alakoç Orhonoğlu Petrol Ofisi

- Burçin Gülşen Fox Networks Group Türkiye

- Büşra Miray Müftüoğlu Koton

- Bülent Oğuz Akbank

- Can Dilek Flormar

- Cem Akkaş Eczacıbaşı Yapı Ürünleri

- Cem Demiröz Watsons Türkiye

- Cem Rodoslu Migros

- Cüneyt Şahin A101

- Çağdaş Yaltı Redbull Türkiye

- Didem Hiçyorulmazlar Akiş GYO

- Duygu Süleymanoğlu Dimes

- Ebru Darip Koçtaş

- Elif Göktaş McDonalds Türkiye

- Elif Kaypak Coca Cola

- Ergun Ermutlu Sütaş Grubu

- Erkin Aydın QNB Finansbank

- Etan Şensoy Huawei Türkiye

- Feyza Dereli Fedar Gittigidiyor/eBay

- Galip Bağcı Karaca Grup

- Hilal Eksel Merter BSH Türkiye

- Levent Timur Renault Mais

- Mahmet Akten Garanti BBVA

- Meltem Bakiler Şahin Vodafone

- Mert Kokulu Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

- Onur Dedeköylü Pegasus Hava Yolları

- Osman Dilber PepsciCo Türkiye

- Ömer Barış Gökpınar Samsung Electronics Türkiye

- Öner Çelebi Carrefoursa

- Özlem Kestioğlu SAP Türkiye

- Pelin Şeker Flo Mağazacılık ve Pazarlama

- Pınar Öney Bilsel Nestle Türkiye

- Seher Poyrazoğlu Yavuz Shell&Turcas

- Serim Yıldırım Anadolu Efes

- Serkan Ülgen Yapı Kredi Bankası

- Serpil Berkan Mavi

- Tarık Bayar Reckitt Benckiser

- Toloy Tanrıdağlı Unilever Türkiye

- Tuna Canatar Lego Group

- Yalçın Sezen İş Bankası

- Yasemin Develioğlu Jolly Tur

- Yudum Tokgöz Erdur Beymen

- Yüce Zerey Hepsiburada.com

- Zeynep Yalım Uzun Arçelik

- Zeynep Dipçin Akdoğan Eti