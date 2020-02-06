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    06.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Pazarlamanın en etkin isimleri

    Türkiye’de pazarlamanın en etkin isimleri açıklandı. DataExpert ve Fortune Türkiye iş birliği ile yapılan araştırmayla Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su belirlendi. Sonuçlara göre, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin pazarlama koltuğunda oturanların yüze 42’si kadınlardan oluştu.

    Pazarlamanın en etkin isimleri

     

    Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.

    Yüksek bütçeler

    Türkiye’nin en büyük şirketlerindeki çalışmalarıyla araştırmaya katılan CMO’ların ortalama tecrübe süresi 15 yıl, bulundukları pozisyondaki çalışma süreleri ise 7 yıl olarak tespit edildi. Çalışmalarını ortalama 30 kişilik ekiplerle sürdüren CMO’ların yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. Pazarlama şirketlerinde görev alan CMO’lar arasında 2 bin kişilik ekip yöneten CMO’lar da bulunuyor.

    Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO’lar, bu şirketlerdeki total bütçenin ortalama yüzde 20’sini yönetiyor. CMO’ların yaptıkları çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçe ise ortalama yüzde 40’ı buluyor. Diğer dikkat çekici gösterge ise En Etkin 50 CMO’nun yüzde 54’ünün Türk markalarda görev alıyor olması.

    En Etkin 50 CMO listesinde Türk Hava Yolları, A101, Vodafone, Mavi, Garanti BBVA, Coca-Cola, Reckitt Benckiser gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor. En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat Salı günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de Nescafe ve Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenecek CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. Listeye girenlere ödülleri bu gecede teslim edilecek. Türkiye’nin pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve CMO’ları, pazarlama alanında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler, pazarlama alanındaki ürün, hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, pazarlama ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve alanının uzmanı basın mensupları da katılacak.

    Üst düzey katılım

    Zirvenin açılış konuşmasını ‘Unicornlara fısıldayan adam’ olarak da bilinen Simon-Kucher Partners Global ortağı Madhavan Ramanujam yapacak. Danışma kurulunda bulunan sektör uzmanlarının ve akademisyenlerin adayların kritik başarı kriterlerindeki performans göstergelerini incelediği araştırma, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile yürütüldü.

    Zirvenin 50 yöneticisi

    - Ahmet Olmuştur THY

    - Alper Gökgöz ING Bank

    - Aysel Aydın Hayat Kimya

    - Barış Erdim Toyota Türkiye

    - Barış Sönmez  Yemeksepeti

    - Beril Alakoç Orhonoğlu Petrol Ofisi

    - Burçin Gülşen Fox Networks Group Türkiye

    - Büşra Miray Müftüoğlu             Koton

    - Bülent Oğuz    Akbank

    - Can Dilek          Flormar

    - Cem Akkaş      Eczacıbaşı Yapı Ürünleri

    - Cem Demiröz Watsons Türkiye

    - Cem Rodoslu  Migros

    - Cüneyt Şahin  A101

    - Çağdaş Yaltı     Redbull Türkiye

    - Didem Hiçyorulmazlar Akiş GYO

    - Duygu Süleymanoğlu  Dimes

    - Ebru Darip        Koçtaş

    - Elif Göktaş       McDonalds Türkiye

    - Elif Kaypak       Coca Cola

    - Ergun Ermutlu                Sütaş Grubu

    - Erkin Aydın      QNB Finansbank

    - Etan Şensoy    Huawei Türkiye

    - Feyza Dereli Fedar Gittigidiyor/eBay

    - Galip Bağcı Karaca Grup

    - Hilal Eksel Merter BSH Türkiye

    - Levent Timur  Renault Mais

    - Mahmet Akten Garanti BBVA

    - Meltem Bakiler Şahin Vodafone

    - Mert Kokulu   Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

    - Onur Dedeköylü Pegasus Hava Yolları

    - Osman Dilber PepsciCo Türkiye

    - Ömer Barış Gökpınar  Samsung Electronics Türkiye

    - Öner Çelebi Carrefoursa

    - Özlem Kestioğlu SAP Türkiye

    - Pelin Şeker Flo Mağazacılık ve Pazarlama

    - Pınar Öney Bilsel Nestle Türkiye

    - Seher Poyrazoğlu Yavuz Shell&Turcas

    - Serim Yıldırım Anadolu Efes

    - Serkan Ülgen  Yapı Kredi Bankası

    - Serpil Berkan  Mavi

    - Tarık Bayar Reckitt Benckiser

    - Toloy Tanrıdağlı Unilever Türkiye

    - Tuna Canatar  Lego Group

    - Yalçın Sezen  İş Bankası

    - Yasemin Develioğlu     Jolly Tur

    - Yudum Tokgöz Erdur   Beymen

    - Yüce Zerey Hepsiburada.com

    - Zeynep Yalım Uzun      Arçelik

    - Zeynep Dipçin Akdoğan Eti

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