Pegasus CEO'su Mehmet Nane: 20 Mayıs'ta şirketi tekrar açıyoruz

DERİN GÖKÇE

Pegasus CEO’su Mehmet Nane milliyet.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Corona virüsten en fazla etkilenen sektörler arasında havacılık sektörü de yer alıyor. Siz şirket olarak bu durumdan nasıl etkilendiniz?

Burada en büyük darbeyi hizmet sektörleri aldı. Havacılıkta bu hizmet sektörünün içinde Bu durum dünyanın alışık olmadığı bir kriz. Daha önce bir çok krizler yaşadık ancak bunların hepsi yerelde yaşanan ya da bölgesel de yaşanan krizlerdi. Biz burada negatif etkilendik.

"NAKİT AKIŞIMIZ DURDU"

Neden negatif etkilendiniz?

Bizim negatif etkilenmemizi iki boyuta ayırabilirim. Bunlardan bir tanesi insanlar bir noktandan bir noktaya gitmek istemediler bu hastalığı kapmamak için. İkincisi de evlerinde oturdular. Bu bizim satış yapamamamıza neden oldu. Satış olmadığı vakit ama eş zamanlı operasyonu durduramadığımızdan belli ödemelerimiz olduğundan biz operasyonu devam

ettirmek zorundayız. Yani nakit girdisi yok ama nakit çıktısı var. Burada bir dengesizlik oluştu. O nedenle Bizim nakit akışımız durdu. Nakit çıktımız devam ediyor. Yatırımlarımız devam ediyor.

Mayıs sonunda iç hat uçuşlarına başlayacağınızı belirttiniz. Tam hangi tarihte uçacaksınız?

Tam tarih veremiyorum. Çünkü bu kararı verecek kişi ben değilim. Ama biz yarın uçuşa başlayacak şekilde hazırız. Geçen hafta pazartesi pilotlarımızı eğitime başlattık. Şu an bizim eğitimden geçmiş pilotlarımız toplam pilotlarımızın yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu sayı temmuz ayına kadar yüzde yüze gelecek.

Burada ikinci konu ise uçaklar... Bu uçakların uçuşa hazır olması için belli bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Bizim teknik ekibimizde 3 vardiya 24 saat çalışarak uçakları uçuşa hazır hale getiriyorlar. Çünkü uçakları kapatıp ben iki ay kullanmıyorum dediğin vakit. Harcayacağın yedek parça ve malzeme parası çok ciddi rakam. O nedenle biz bu uçaklarımızı sürekli uçuşa hazır halde bekletme mecburiyetindeyiz. Bize yarın uç deseler biz yarın uçabiliriz. Bunun kararını Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verecek.

Uçuşlara başladığınızda bilet satamamak gibi bir korkunuz var mı?

Hayır. Zaten corona virüs tedbirleri kapsamında ulaşım kısıldı. Yoksa biz 28 Mart'a kadar doluluklarımız düşmüş olsa da uçuşlarımızı gerçekleştiriyorduk.

ÖDEMELERİMİZİ ÖTELEMEYE ÇALIŞTIK

Siz bu dönemde mali açıdan şirket olarak ne gibi önlemler aldınız?

Burada biz kısa çalışma ödeneğine başvurduk. Devlet bize belli ödemeleri öteleme imkanı verdi. Belli konularda da destek verdi. Bunlardan yaralandık onun haricinde ödememiz olan tüm tedarikçilerle açıkça bu ödemelerin nasıl olacağını konusunda oturup bir uzlaşma içerisinde karşılıklı anlayışla ödemelerimizi belli tarihlere ötelemeye çalıştık.

Bundan sonra yatırımlarımızı devam ettirirken nakit sağlamak ve nakit pozisyonumuzu kalıcı olarak sürdürebilmek vardı. Bunu devam ettirebilmek için de ek yeni kredi limitleriyle nakit pozisyonumuzu da güçlendirmeye çalıştık.

Toparlamak gerekirse taze nakit sağlayacak kredi unsurlarını devreye sokarak bu süreci geçmeye çalıştık.

Tedarikçilerle görüşüp ödeme sürelerini ertelediğinizi söylediniz. Ne kadar bir süreden bahsediyoruz?

Eğer işler açılırsa bize nefes aldıracak rahat süre zarfında bunu erteledik.

"MART AYINDA ÇALIŞANLARA ZAM BİLE YAPTIK"

Bu süreçte maaş ödeyememe gibi bir sorun oldu mu?

Hayır. Daha ileri gideyim. Aksine mart ayında geçen sene enflasyon oranında zam bile yaptık. 2019 yılından hak edilen primlerimizi bile dağıttık. Bizim şirket olarak hedefimizi bu süreci bir tane bile çalışanımızı kaybetmeden geçirmek.

Corona virüs çıkmadan önce yurt içi uçuşlar için havalimanına 1 saat önceden gidilmesi gerekiyordu. Yeni normal düzende bu süreler ne kadar uzar?

En az yüzde yüz kadar uzayacağını düşünerek hareket etmekte fayda var. Bu ilk başta yapılan denemelerle netleşecektir. Şu an bunu daha önce uygulamadığımız için bizim uyarılarımız şu yönde olacaktır misafirlerimize: En az iki saat önce yurt içi en az üç saat önce yurt dışına gelin diye. Baktık bunlar yetmiyor. Bu süreleri tabiiki uzatmak elimizde. Kısaltmak olduğu gibi. Şu an ki öngörümüz bu. Tabi çıkacak olan yönetmelikteki uygulamalar bizi farklı bir zaman dilimine itmez ise.

Uçakta verilen ikramlar bu değişikliklerden nasıl etkilenecek?

Şöyle ikramlarda kalkma konusu yok ama ikramlarda format değişikliği olacak. Şu an ki taslaklara göre uçak içinde sadece paketli yiyecek ve içecek servisi olacak. Sıcak çay, kahve olmayacak. Sıcak yemek servisi olmayacak.

"HER GÜN İŞE GİTTİM BİZİM KATTA TEK BEN VARDIM"

Birçok şirket home ofise geçti. Siz de bu süreç nasıl işledi?

Biz şirket olarak 20 Mart'ta home ofise geçtik. 20 Mayıs'ta şirketi tekrar açıyoruz. Tabi bu kısa çalışma ödeneği doğrultusunda olacak.

Kendimden bahsedecek olursam ben 23 Mart haftası home ofis yaptım ama olmadı. Ben ondan sonra gerekli hijyen şartları sağlayarak her gün işe gittim. Genel müdürlükte yaklaşık 600 arkadaşımız çalışıyor ama bu home ofis günlerinde bizim katta tek ben vardım.

Home ofisi neden yapmadınız?

Ben 32 yılı bitirdim iş hayatında. 32 yıldır vücut her gün kalkıp evden çıkmaya alışmış... Evde kaldığımda bir miskinlik geliyor. O kıyafeti giymiyorsun ya.... İkincisi de çocuklar kek istiyorlar yok kurabiye istiyorlar kilo almaya başladım.