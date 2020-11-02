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    HaberlerEkonomi Haberleri Pekcan: İhracattaki kapasitemizi koruyoruz
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    02.11.2020 - 11:52 | | AA

    Pekcan: İhracattaki kapasitemizi koruyoruz

    Bakan Pekcan: "Türkiye olarak, ihracattaki kapasitemizi koruyor, yeni ve tarihi rekorlarla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyoruz."

    Pekcan: İhracattaki kapasitemizi koruyoruz

    Bakan Pekcan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan "Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı."" dedi.

    Üst geçidi kullanmayan kadının feci ölümüAdana’da toplu taşıma aracından eşiyle birlikte indikten sonra 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayan yaşlı kadın, yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye görüntülendi.
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