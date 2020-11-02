Pekcan: İhracattaki kapasitemizi koruyoruz

Bakan Pekcan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan "Ekim ihracatı, Türkiye’nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak, en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının teyididir. Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Ekimde dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaştı. 2020'de altın hariç ithalatta azalış yaşandı. Altın hariç ithalat 10 ayda yüzde 5,1 düştü ve 155,4 milyar dolar ile sınırlı kaldı."" dedi.