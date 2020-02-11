Petrol endüstrisinde ‘yerli’leştirme atağı

Dönmez, TPAO tarafından düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler toplantısı’nda, Türkiye’nin petrol arama ve üretimindeki çalışmalarına yerli teknolojiyi dahil ederek petrol tarihinde yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

2019 altın yıl oldu

Milli tedarikçilere, sanayicilere ve girişimcilere güvenmek gerektiğini ifade eden Dönmez, “Hep birlikte petrolde milli dönüşümü başlatıyoruz. Petrolde millileşme atağına hep birlikte adım atıyoruz. Bugün atılan adımın önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğine inanıyorum” dedi. Türkiye’de petrol üretimi açısından 2019’un altın yıl olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

“2019’da 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdik. 24 kuleyle 121 kuyuda kara sondajı yaparken, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimizle 5 deniz sondajını başarıyla tamamladık. TPAO, 2019’da yurt içi günlük 50 bin varil petrol üretimiyle 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise günlük 150 bin varilin üzerine çıkarak tarihin en yüksek günlük petrol üretimine ulaşmış olduk. Bu başarılı çalışmalarda, yerlileştirme politikamızdan vazgeçmedik. 2018’de 19 adet yerlileştirmeyle 16.6 milyon liralık kâr elde ettik. 2019’da 32 adet yerlileştirmeyle 35.3 milyon liralık kazanca, kâra ulaşmış olduk. Milli üreticimize bu şekilde destek olurken, cari açığın kapanmasına da omuz verdik. TPAO’nun 2019’da gerçekleştirdiği ihalelerde yüzde 13.7 yerlileştirme sağlandı. Böylece, 2018’deki yerlileştirme oranını üç kat artırdık. Yerlileştirme oranımız artarak devam edecek. TPAO’nun kullandığı teknolojiyi tamamen millileştirme çabası içinde olacağız. Kamu-özel iş birliğiyle petrol endüstrimizi dünyada liderler arasına sokacağız.”

Kıbrıs’ın davası bizim davamızdır

Kimsenin Türkiye’ye kendi ajandasını dikte edemeyeceğinin altını çizen Dönmez, “Kimse, Türkiye’nin hakkını, hukukunu gasbetmeye, Türkiye’yi yok saymaya kalkamaz. Yaparlarsa ne olacağını Libya’da gördük. Demokrasinin beşiği sayılan ülkelerin umrunda olan Libya halkının refahı değil, tek istedikleri Libya’nın iç işlerine müdahale ederek bölgede Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmek. Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın davası bizim davamızdır. Bu davaya ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Dönmez, Türkiye’nin millileşme hikayesinin en önemli kilometre taşlarını oluşturan Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin dünyanın dikkatini çektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz kimsenin tapulu malı değil

Akdeniz’de sondaj yapan gemilerin Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak ve yer altı kaynaklarını hizmete sunmak için yelkenlerini asla kapatmayacağını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

“Uluslararası hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz sismik arama ve sondaj çalışmaları, bize karşı oynanan oyunları bozdu. Yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecektir. Tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, yerli ve milliliğe dayanıyor. Hiçbir ülkenin kaynağında gözümüz yok ancak kim bizim haklarımızı gasbetmeye kalkarsa, cevabını da en iyi şekilde alır. Doğu Akdeniz, kimsenin tapulu malı değil.”