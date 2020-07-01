BİST116.5250.00EURO7.700.03USD6.850.04ALTIN393.340.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili 41,61 dolar
    ABONE OL
    01.07.2020 - 09:41 | | AA

    Petrolün varili 41,61 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,61 dolardan işlem görüyor.

    Petrolün varili 41,61 dolar

    Dün 41,62 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 41,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,63 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 8,1 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken, ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

    Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski ve Libya'nın yeniden petrol ihracatına başlamak için hazırlık yapması fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 41,79 ile 42,04 dolar aralığının direnç, 41,54 ile 41,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

      Çankırı'da sürücünün dikkatsizliği kazaya neden olduÇankırı'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi! Daha çok can yanacak

      Biri kızını diğeri eşini toprağa verdi! Daha çok can yanacak

      Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

      Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

      Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

      Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

      Yaşadıklarını anlattı! 'Dikenli tel yutuyormuş gibi...'

      Yaşadıklarını anlattı! 'Dikenli tel yutuyormuş gibi...'

      Sıradaki Haber