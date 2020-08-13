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    HaberlerEkonomi Haberleri Petrolün varili ne kadar oldu?
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    13.08.2020 - 09:48 | | AA

    Petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,27 dolardan işlem görüyor. Dün 45,48 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 45,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42,50 dolardan alıcı buldu.

    Petrolün varili ne kadar oldu?

    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin belirsizlik fiyatları olumsuz etkiliyor.

    Ayrıca, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 21 milyona yaklaşırken, can kaybı ise 749 bini aştı. ABD, 5,1 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

    ABD'de ham petrol stoklarındaki azalma ise fiyatların düşüşünü sınırlandırıcı bir etki gösteriyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

    Brent petrolde teknik olarak 45,34 ile 45,43 dolar aralığının direnç, 45,20 ile 45,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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