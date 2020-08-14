Planet, 3C Payment’ı satın aldı

Planet’in bu işlemle, katma değerli ödemeler alanında dünya lideri olduğu bildirildi. 30 yılı aşkın deneyimiyle ödeme hizmetlerinde köklü bir geçmişe sahip olan 3C Payment perakende, konaklama, yiyecek-içecek ve otopark sektöründeki şirketlere hızlı, güvenli, yüz yüze veya online ödeme çözümleri sağlıyor. 3C Payment gün itibarıyla 47 ülkede 11 binden fazla müşteriye hizmet sunuyor ve 22 milyar euro değerindeki 300 milyonu aşkın işleme aracılık ediyor.

Planet Türkiye Başkanı Mehmet Baykam şunları söyledi:

“Planet Türkiye olarak 3C Payment ile gerçekleşen birleşmeden çok memnunuz. Bu sayede sunduğumuz hizmetler çoğaltırken, aynı zamanda ürün ve müşteri portföyümüzü genişletebileceğiz. Global pandamı krizi sırasında başarıyla tamamlanan birleşme, şirketimizin finansal gücünü ve sağlam duruşunu sergilemektedir. Şu anda Türkiye’de tax free işine odaklanmış durumdayız, ancak gelecekte yerel pazarda ödeme hizmetlerimizi de başlatmayı planlıyoruz.”