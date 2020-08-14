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    HaberlerEkonomi Haberleri Planet, 3C Payment’ı satın aldı
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    14.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Planet, 3C Payment’ı satın aldı

    Türkiye’de dijital tax free hizmeti veren tek firma olan Planet, dünyanın hızla büyüyen ödeme geçidi sağlayıcısı 3C Payment’ı satın alarak pandemi döneminde yatırımlarına devam etti.

    Planet, 3C Payment’ı satın aldı

    Planet’in bu işlemle, katma değerli ödemeler alanında dünya lideri olduğu bildirildi. 30 yılı aşkın deneyimiyle ödeme hizmetlerinde köklü bir geçmişe sahip olan 3C Payment perakende, konaklama, yiyecek-içecek ve otopark sektöründeki şirketlere hızlı, güvenli, yüz yüze veya online ödeme çözümleri sağlıyor. 3C Payment gün itibarıyla 47 ülkede 11 binden fazla müşteriye hizmet sunuyor ve 22 milyar euro değerindeki 300 milyonu aşkın işleme aracılık ediyor.

    Planet Türkiye Başkanı Mehmet Baykam şunları söyledi:

    “Planet Türkiye olarak 3C Payment ile gerçekleşen birleşmeden çok memnunuz. Bu sayede sunduğumuz hizmetler çoğaltırken, aynı zamanda ürün ve müşteri portföyümüzü genişletebileceğiz. Global pandamı krizi sırasında başarıyla tamamlanan birleşme, şirketimizin finansal gücünü ve sağlam duruşunu sergilemektedir. Şu anda Türkiye’de tax free işine odaklanmış durumdayız, ancak gelecekte yerel pazarda ödeme hizmetlerimizi de başlatmayı planlıyoruz.”

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