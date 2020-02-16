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    HaberlerEkonomi Haberleri Plaza Premium Group’a Türkiye’den transfer
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    16.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Plaza Premium Group’a Türkiye’den transfer

    40 ülkede 50’den fazla uluslararası havalimanında özel yolcu salonları, havalimanı otelleri, yeme içme alanları işleten Plaza Premium Group, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den önemli bir transfer gerçekleştirdi.

    Plaza Premium Group’a Türkiye’den transfer

    Hong Kong merkezli Plaza Premium Group, Ali Bora İşbulan’ı satış, pazarlama, iş geliştirme ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı olarak atadı.

    Bir önceki görevinde TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel bir oyuncu haline gelmesinde önemli katkıları olan Ali Bora İşbulan, Plaza Premium Group çatısı altında 40’tan fazla ülkeden sorumlu olacak. İşbulan’ın ajandasında öncelikli olarak, Plaza Premium Group’un ürün ve hizmet ağını Çin, Hindistan, Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında daha da büyütmek ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermek yer alıyor. İşbulan,
    1 Ocak 2020 tarihi itibariyle görevine başladı.

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