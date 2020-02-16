Plaza Premium Group’a Türkiye’den transfer

Hong Kong merkezli Plaza Premium Group, Ali Bora İşbulan’ı satış, pazarlama, iş geliştirme ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Dünya Başkan Yardımcısı olarak atadı.



Bir önceki görevinde TAV İşletme Hizmetleri’nin küresel bir oyuncu haline gelmesinde önemli katkıları olan Ali Bora İşbulan, Plaza Premium Group çatısı altında 40’tan fazla ülkeden sorumlu olacak. İşbulan’ın ajandasında öncelikli olarak, Plaza Premium Group’un ürün ve hizmet ağını Çin, Hindistan, Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarında daha da büyütmek ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermek yer alıyor. İşbulan,

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle görevine başladı.