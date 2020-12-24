Plaza PremIum’a devrediliyor

Plaza Premium Group şu anda Asya Pasifik, Orta Doğu ve Amerika’da 49 uluslararası havalimanında yılda 20 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor ve İstanbul Sabiha Gökçen’de halihazırda mevcut olan iki salona ek olarak dış hatlar terminalinde yeni bir salon daha açacak.



Yüksek standart



PPG ile iş birliğini değerlendiren Malaysia Airports Group CEO’su Dato ‘Mohd Shukrie Mohd Salleh, “Plaza Premium Group ile ortaklığımız, Malezya’daki Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı’nda ilk salonlarını açtıkları 1998 yılına kadar uzanıyor ve bu ortaklık bizi tüm dünyada havalimanı konukseverlik hizmetlerinde lider hale getirdi. Aynı yüksek hizmet standartlarını İSG’ye getireceklerinden de eminiz. Grubun Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki varlığı, tüm havalimanlarımızda birinci sınıf hizmet kültürü ve konukseverliğin uygulanmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır” dedi.



Plaza Premium Group’un Kurucusu ve CEO’su Song Hoi-see ise şunları söyledi: “Skytrax ödüllü hizmetlerimizi Türkiye’de ve bölgenin önemli havalimanı merkezlerinden Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel seyahati de yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur.”