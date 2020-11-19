Politika faizi nedir, repo ne demek? Merkez Bankası politika faizi ne oldu?

Politika faizi nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak. Saat 14.00'da ise faiz kararının açıklanması bekleniyor. Kararın açıklanacağı saate yaklaşırken politika faizinin anlamı merak ediliyor. Peki politika faizi nedir?

PARA POLTİKASI NEDİR?

Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Politika faizi, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faizidir.

REPO NEDİR?

REPO; kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir.