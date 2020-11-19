19.11.2020 - 11:04 |
Politika faizi nedir, repo ne demek? Merkez Bankası politika faizi ne oldu?
Politika faizi ile ilgili ayrıntılar merak konusu.Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak faiz kararı bekleniyor. Diğer taraftan ise politika faizinin ne olduğu araştırılıyor. Peki politika faizi nedir?
Politika faizi nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı bugün yapılacak. Saat 14.00'da ise faiz kararının açıklanması bekleniyor. Kararın açıklanacağı saate yaklaşırken politika faizinin anlamı merak ediliyor. Peki politika faizi nedir?
PARA POLTİKASI NEDİR?
Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faizidir.
REPO NEDİR?
REPO; kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir.
Kimseye söylemiyorlar! Ustası bile bilmiyor, sipariş yağıyor...Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.