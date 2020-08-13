Prof. Dr. Kerem Alkin'den 'kriz lobisi' açıklaması: Anadolu devrimi başlayınca rahatsız oldular

CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kerem Alkin ekonomi yönetimine güven mesajı verdi. Alkin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Milli bağımsız ekonomi en önemli başlıklardan birisini oluşturmakta. Çünkü Türkiye ekonomisi açısından milli bağımsız bir ekonomiyi inşa etmek hakikaten kolay bir iş değil. 50-60 yıllık demokrat partinin ilk bu mücadeleyi verdiği dönemden sonraki süreçlere baktığımızda maalesef 27 Mayıs ihtilaliyle bu büyük mücadelenin sekteye uğradığı dönemden sonraki sürece baktığımızda aşağı yukarı arada Adnan Menderes ile Celal Bayar'ın bu mücadelesi sonrasında sayın Turgut Özal'ın bugün ise sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle birlikte verdiği bir milli bağımsız ekonomiyi inşa etme süreci var.

Bu ülkenin tasarruflarını güçlendirmeye, yatırımları güçlendirmeye yönelik önemli bir mücadele süreci.

"SON DERECE SİSTEMATİK BİR ALGI OPERASYONU"

Kriz lobisi dediğimizde karşımızda nasıl bir tablo var?

Ekonomi alanındaki bir grup uzmanın, akademisyenin konuya ekonomik yaklaşmaktan çok siyasi yaklaştığını ifade etmek lazım. Türkiye'de ekonomi uzmanlarının bir kısmının siyasi görüşleri Ak Parti ile farklı noktada buluşuyor. Bu nedenle de uzun zamandır iktidarda olan Ak Parti'nin yerine bugün de tesadüfen Ak Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlandığı günün içindeyiz. Uzunca bir süredir kendilerinin sempati duyduğu partiler yerine pek de gönül vermedikleri Ak Parti'nin iktidarda olmasından dolayı adeta ekonomide kırılma yaşanması halinde gönül verdikleri partinin iktidar olabileceği umuduyla son derece sert görüşlerini ekonomik nedenlerle değil siyasi nedenlerle belirten bir kesimden bahsediyoruz.

Bu bir cephe... Ama bir başka ilginç cephe var. Bu cephe uluslararası küreselci bir derin yapıyla farklı ilişkileri olan bizim çok alışmadığımız tarzda ilişkileri olan bazı uzmanlar da söz konusu. Bu uzmanlar ise açık ve net küreselci çevre senelerdir Türkiye'ye bir rol biçmişler. Türkiye kendi coğrafyasında oyun kurucu bir ülke olmayacak böyle bir Türkiye figürü, modeli oluşturulmuş. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan olarak iktidara geldikleri günden itibaren Türkiye üzerine çizilmiş olan, hazırlanmış olan bu kıyafetin içinde yer almak istemediğini belirterek Anadolu devrimini başlatınca 200 milyar dolar ihracata koşan geçen sene 55 milyar dolarla tarihindeki en yüksek hizmet ihracatı rekorunu kıran bir Türkiye farklı bir alana doğru gelince Mavi Vatan stratejisiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızı sorgulamaya Libya, Lübnan, Suriye ve Irak olmak üzere her coğrafyayla ilgilenmeye başlayınca askeri kabiliyetlerimizi ortaya koymaya başlayınca işin farklı bir rengi ortaya çıktı. Türkiye'nin istenen rotaya dönebilmesi adına sürekli olarak buradaki taraftarları aracılığıyla hesaplı sistematik bir algı operasyonu yürütüldüğünü ifade etmemiz gerekiyor.

"Kurda seviye değil rekabetçi olup olmadığı önemli' açıklamasından ne anlayalım?

Şunu anlamamızla yarar var. Pek çok yayında oluyoruz. Anlatıyoruz. Temelde bir ülkenin enflasyon nedeniyle parasının değer kaybetmesi dünyadaki diğer yabancı para birimlerine karşı değerinin ayarlanması sürecini beraberinde getirir. 1 Ocak 2003'ten Şu ana kadar biriken TÜFE enflasyonunu ya da Üretici enflasyonunu dikkate alarak aynı dönemde ABD'de birikmiş enflasyona bölerek 31 Aralık 2002'de dolar 1,6433 TL'ymiş bu kat sayılarla bu rakamı çarptığımızda 6,91 TL çıkıyor.

Zaten Türkiye'de 2003'ten beri biriken enflasyonla dolar kurunun olması gereken seviye 6,9 TL. Dolayısıyla şu anda 7,2-7,3 bandında olan dolar zaten olması gereken seviyeye uzak bir seviye değil. Doların şu anki seviyesi olması gereken bantta. Senelerce zaman zaman başka ekonomi yönetimlerinin tartıştığımız yazdığım Türk lirasının aşırı değerlenmesine göz yumarak taktiksel hata yaptık.

Sayın Bakanımız Berat Albayrak diyor ki Türkiye'nin çok yanlış taktikle yeniden ithalat cenneti olduğu, kurdan dolayı dayak yediği ihracat yapılamayacak hale gelindiği bir ekonomi olmasını engelleyecek, sıcak paraya bağımlı yapacak bir Türkiye'den sıyırıyoruz ve yeni milli bağımsız bir ekonomi sürecine giriyoruz. Rekabetçi ekonomide bugünkü rakamları gösteriyor.

1 dolar eşittir 7,2 yuan. Hiç Çinlilerin 1 dolar eşittir 7,2 yuandan bir rahatsızlık duyduklarını, ah ah biz dolar cinsinden fakirleştik diye açıklama yaptıklarına şahit oluyor musunuz? Bu Çin'in güçsüz bir ekonomi olduğu anlamına mı geliyor? Şu anda ABD ile küresel güç olarak yarışan Çin'den bahsediyoruz. Parasının değeri 1 dolar eşittir, 7,2 yuan.

Demek ki 1 dolar eşittir 7,2 TL tartışmamız gereken bir konu değil. Tartışmamız gereken konu Türkiye'yi nasıl rekabetçi olarak tutacağız. Tabii ithalat da ucuz olmamalı. Makineler, enerjiyle güvenilir liman oyun kurucu Türkiye'ye odaklanmamız gerekiyor. Yeni düzende mutlaka rekabetçi ekonomi gerekli.