BİST101.5950.88EURO 7.560.11USD6.95-0.47ALTIN380.90-0.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri PTT günlük para çekme limitini yükseltti
    ABONE OL
    29.04.2020 - 21:49 | | AA

    PTT günlük para çekme limitini yükseltti

    PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

    PTT günlük para çekme limitini yükseltti

     

    Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

    Evden 13 ton çöp çıktıDüzce'de, kötü kokuların geldiği evde belediye temizlik görevlilerinin yaptığı çalışmada 13 ton çöp çıkarıldı. Toplanan çöp kamyonla götürülürken, evde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    29 Nisan Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 984. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

    29 Nisan Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 984. hafta Şans Topu sonucu hızlı sorgulama ekranı

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 29 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri

    Sahur vakti saat kaçta bitecek, imsak ezanı ne zaman okunacak? (Ramazan imsakiyesi 29 Nisan 2020) İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa il il sahur (namaz) vakitleri

    Sıradaki Haber