Putin: Teknoloji devleri fiilen devletle rekabet ediyor

Putin, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyadaki sorunları ve eşitsizlikleri artırdığını söyledi.

Ekonomik sorunların ve eşitsizliğin büyümesinin toplumları sosyal veya ırksal açılardan böldüğüne işaret eden Putin, "Bu tür sorunları ve aşırılıkları azaltmak için tasarlanmış, görünürde sivil ve demokratik kurumlara sahip ülkelerde bile böyle gerilimler patlak veriyor. Sistemik sosyoekonomik sorunlar, özel ilgi gerektirecek kadar toplumsal hoşnutsuzluğa yol açmaktadır ve bu sorunların özünde çözülmesi gerekir." diye konuştu.

Küreselleşmenin, Amerikan ve Avrupalı şirketlerin karlarında önemli artışlara neden olduğunu vurgulayan Putin, "Artan gelirleri ise bilindiği gibi nüfusun ancak yüzde 1'i aldı. Diğer insanların hayatlarında ne oldu? 30 yıldır bazı gelişmiş ülkelerde vatandaşların yarısından fazlasının gelirleri durdu, artmadı ancak eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyeti 3 kat arttı." ifadelerini kullandı.

"Toparlanmada devletin rolü artacak"

Vladimir Putin, gerçek ve sanal ekonomiler arasında büyüyen uçuruma dikkati çekerek, "Dünyanın birçok ülkesinden ekonominin reel sektör temsilcileri bana bunu sık sık anlatıyor. Gerçek ve sanal ekonomiler arasındaki uçurum gerçek bir tehdit oluşturuyor ve bu durum çok ciddi, öngörülemeyen şoklara neden olabilir." dedi.

Küresel kalkınmadaki istikrarsızlığın ana nedeni olarak birikmiş sosyoekonomik sorunlara işaret eden Putin, bu nedenle temel sorunun "toparlanmanın uzun vadede tam olarak sürdürülebilir olmasını sağlamak için, küresel ve ulusal ekonomileri hızlı bir şekilde eski haline getirmek için nasıl bir eylem mantığının inşa edileceği" olduğunu söyledi.

Küresel ekonomik toparlanma sürecinde devletin payının artacağı öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti: "Ekonominin daha da gelişmesi büyük ölçüde bütçe teşviklerine dayalı olacak ve burada devlet bütçeleri ve merkez bankaları kilit rol oynayacak. Aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu tür eğilimleri zaten görüyoruz. Sosyoekonomik alanda devletin, daha fazla sorumluluk ve devletler arası yakın etkileşim sağlaması gerekmektedir."

Teknoloji şirketlerinin yarattığı tehlike

Konuşmasında, son dönemde küresel gündemde daha fazla tartışılan teknoloji şirketlerine dair değerlendirmelerde de bulunan Putin, "Hizmete dayalı başarılı bir şirket ile büyük verileri toplayarak toplumu kendi takdirine göre kaba bir şekilde yönetmeye çalışan, meşru demokratik kurumların yerini alan bir şirket arasındaki çizgi nerededir?" ifadesini kullandı.

Söz konusu şirketlerin yaklaşımına ilişkin son örneğin ABD'de yaşandığını savunan Putin, şunları kaydetti: "Teknoloji devi, ağırlıklı olarak dijital alandaki şirketler, toplum içerisinde giderek daha önemli rol oynamaya başladı. ABD'deki seçim sürecinde de gördüğümüz gibi, bu şirketler artık sadece ekonomik devler değiller. Bu şirketler bazı alanlarda fiilen devletle rekabet ediyorlar."