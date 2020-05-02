Raf raf gezme yok mesafe alarmı var

Bu ay ortasından itibaren kademeli olarak açılmaya başlaması beklenen alışveriş merkezleri (AVM), koronavirüs salgınına karşı yeni bir düzenle tüketicinin karşısına çıkacak. Buna göre, vatandaşlar mağazalara girdiğinde istediği gibi dolaşamayacak, oklarla yönlendirmeler ve patikalar oluşturulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle, yakında açılması beklenen AVM’lerdeki sağlık ve güvenlik önlemleri de yenilenecek. AVM’lerdeki yeni yapılanma hakkında bilgi veren Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Cadde mağazalarında hazırlıklar başladı, bir çok AVM’de de çalışma ve denemeler yapıyoruz. Mağaza düzeni değişiyor. Kuyruk yönetimi başladı” dedi.



Oklar yön gösterecek



“Kuyruk yöntemi” ile herkesin bir hat üzerinde dolaşarak alışveriş yapacağını belirten Kösereisoğlu, “Mağazalara girdiğimizde istediğimiz gibi dolaşamayacağız, oklarla yönlendirmeler ve patikalar oluşturulacak. Herkes bu yolu izleyerek mağazayı dolaşarak kasaya ulaşacak. Geriye dönmek ya da istenilen bölüme geçmek söz konusu olmayacak. Kasaların önlerinde iki metre aralıklı çizgiler ya da kareler çizilerek sosyal mesafe korunmaya çalışılacak. Mağazalar ve marketler şu anda bunun üzerinde çalışıyorlar” diye konuştu.

Yeni dönemde x-ray’lerin daha fazla kullanılacağını anlatan Kösereisoğlu, “Fiziki mesafeyi koruyarak kontrol üzerinde çalışıyoruz. Güvenlik görevlileri için plexi korumalar düşünülüyor” ifadesini konuştu.

Maskesiz girilmez



Yeni dönemde kapı dedektörlerinin yeniden ayarlanarak daha hassas hale getirileceğini anlatan Kösereisoğlu, “El ölçümü cihazlarının hem hata oranı yüksek, hem de sosyal mesafeyi korumadan ölçüm yapmak zor. O nedenle termal kamera kullanmayı tercih ediyoruz. Güvenlik görevlileri ateşi yüksek olanları ve maske kurallarına uymayanları içeri almama hakkına sahipler. Ancak alıkoyma ya da sağlık kuruluşuna yönlendirme yetkileri bulunmuyor” bilgisini verdi.

Mağazalarda insan sayımı ve ateş ölçümü teknolojilerinin de gündemde olduğunu anlatan Kösereisoğlu, “Güvenlik için kullandığımız teknolojileri sağlık için kullanmaya başlayacağız. Belli bir noktada toplanan kalabalığı farkederek alarm oluşturan kameralar şimdi sosyal mesafe nedeniyle uyarı vermeye başlayacak” dedi.



11 Mayıs’ta açılma planı

Alışveriş merkezlerinin bazıları 11 Mayıs gibi açılış hazırlığı yapılıyor. Perakende sektörü açılış için çok sıkı hijyen tedbirleri alıyor. Bunlar arasında denenen kıyafete 24 saat karantina uygulanması ve ışın temizliği ile mağaza kapılarında müşteriye ateş ölçerli kontrol de bulunuyor.





‘Sinema bir süre kapalı’

Koronavirüs sürecinin işletmelere ek maliyet getirirken, kazançlarında da azalma olduğuna dikkat çeken Kösereisoğlu, “AVM’ler açılmak istiyor. AVM’lerin mayıs ortasında açılması gündemde. Ancak bu AVM’lerin tamamının açılması anlamına gelmiyor. Yemek alanları, çocuk oyun alanları ve sinemalar daha uzun bir süre açılmayacak gibi duruyor” dedi.



Kösereisoğlu, her kentteki AVM’nin durumunun farklı olduğunu ve normalleşmenin farklı zamanlarda olabileceğini kaydetti.