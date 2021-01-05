05.01.2021 - 14:46 | | AA
Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, aralıkta TÜFE bazında 1,89 puan artarak 62,34'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,89 puan artarak 62,34'e yükseldi. Endeks, kasımda 60,45 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,59 puan artarak 71,38'den 73,97'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, aralıkta 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 13,89 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 7,27 puan azaldı.