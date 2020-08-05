Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalışla 68,52'ye düştü. Endeks, haziranda 69,22 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,21 puan azalarak 77,77'den 77,56'ya geriledi.
Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı.
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.