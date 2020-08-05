BİST1.0900.23EURO8.362.47USD7.031.93ALTIN461.113.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda geriledi
    ABONE OL
    05.08.2020 - 14:57 | | AA

    Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda geriledi

    Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 0,70 puan azalarak 68,52'ye indi.

    Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,70 puan azalışla 68,52'ye düştü. Endeks, haziranda 69,22 düzeyinde bulunuyordu.

    Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,21 puan azalarak 77,77'den 77,56'ya geriledi.

    Türk lirasının değeri, temmuzda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 6,48 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 5,13 puan azaldı. 

    Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Adıyaman Vali'sinden corona virüs uyarısı: Bizi mecbur bırakmayın!

    Son dakika! Adıyaman Vali'sinden corona virüs uyarısı: Bizi mecbur bırakmayın!

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

    Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

    Denize girerken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

    Sıradaki Haber