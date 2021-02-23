23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Reel kesimdeki ‘güven’ şubatta yükseliş kaydetti
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 109.3’e yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2.3 puan artarak 109.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0.3 puan azalarak 108.7’ye geriledi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü. Son 3 aydaki toplam sipariş, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.