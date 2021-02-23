Reel kesimdeki ‘güven’ şubatta yükseliş kaydetti

Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2.3 puan artarak 109.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0.3 puan azalarak 108.7’ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü. Son 3 aydaki toplam sipariş, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.