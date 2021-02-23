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23.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Reel kesimdeki ‘güven’ şubatta yükseliş kaydetti

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 2.3 puan artarak 109.3’e yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Reel kesimdeki ‘güven’ şubatta yükseliş kaydetti

Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 2.3 puan artarak 109.3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim  güven endeksi (RKGE-MA) ise 0.3 puan azalarak 108.7’ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aya yönelik ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi ve istihdam beklentileri ile sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerin endeksi artış yönünde etkilediği görüldü. Son 3 aydaki toplam sipariş, mevcut mamul mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

 

Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yaptıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.'nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
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