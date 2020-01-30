‘Rekabet ortamında CMO maaşları arttı’

Araştırma ile Türkiye’de değer yaratan en iyi ulusal ve uluslararası şirketler, alanında uzman akademiden ve sektörden isimlerin yer aldığı danışma kurulu tarafından her yıl belirleniyor. Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’nin belirleneceği araştırma tüm hızıyla devam ediyor. Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde yürütülen Türkiye’nin En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi Araştırması, adayların kritik CMO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenerek 1 Şubat’ta Fortune Dergisi’nde yayınlanacak. En Etkin 50 CMO ödül töreni, 18 Şubat’ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenecek olan CMO Summit 2020’de gerçekleşecek. San Francisco’daki Silikon Vadisi şirketlerinden Simon Kucher Partners Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı Madhavan Ramanujam’ın açılış konuşmasını yapacağı CMO Summit 2020, iş dünyasından önemli liderleri ve aralarında Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Anadolu Efes CEO’su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Youtube Türkiye Ülke Müdürü Timur Altop gibi isimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak. Zirvede ‘Sınırları Olmayan Markalardan Pazar Deneyimleri’, ‘Müşteri Odaklı Ciro Yönetimi’, ‘Turizmde Marka Ülke Olmak’ ve ‘Pazarlamanın Yeni Oyun Alanı’ başlıkları masaya yatırılacak.

Dijitalleşmenin satış ve pazarlama alanında önemli hale geldiğini söyleyen DataExpert Kurucu Ortağı Hasan Altunkaya, “Firmalar düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşabilmek için dijitali stratejilerinin baş kösesine oturtmuş durumda. Artık operasyondan çıkıp stratejik koltuklarda ve icra kurullarında önemli roller üstleniyorlar. Yeni dünyanın rekabet ortamında CMO üst düzey pazarlama yöneticisi yükselen departman olarak dikkat çekiyor. Pazarlama yöneticilerinin yıllık paketleri yan hakları dışında 600.000 ile 1.800.000 TL arasında değişmekte. Bu maaş skalası ve yüksek terfi hızları pozisyona verilen önemi gösteriyor” ifadelerini kullandı.