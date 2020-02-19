Rekora uçuracak

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak havayolu şirketi SunExpress, 2019’da tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak rekor kırdı.

SunExpress, 2019’da yüzde 10 artışla 1.4 milyar euro’nun üzerinde gelir elde etti. 2019 yılında taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aşarken, doluluk oranı ise yüzde 83 oldu. SunExpress’in 30’uncu yılı ve tarihinin en büyük cirosunu gerçekleştirmesi dolayısıyla İstanbul Havalimanı’nda bir basın toplantısı düzenlendi.



CEO Jens Bischof, SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini son 3 yıldır üst üste rekorlarla sürdürdüğünü belirterek, “2020 yılında da Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olmaya devam edeceğiz” dedi.



1 Mart’ta Eurowings’in yeni CEO’su olarak göreve başlayacağını hatırlatan Bischof, toplantıda görevi kendisinden devralacak olan yeni CEO Max Kownatzki’yi de tanıttı.



Bu senenin Türk turizminde rekor yılı olacağı beklentisini paylaşan Bischof, şunları söyledi:



“2019’un Türk turizmi için rekor bir yıl olacağını daha önce belirttik. 2019, Türk turizmi için gerçekten rekorlarla dolu bir yıl oldu. Dünyanın en iyi 5’inci, Türkiye’nin ise en iyi tatil havayolu olan SunExpress’in 2020 için sunduğu bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesi.”



Antalya’ya yatırım



SunExpress, 2020 yılında Türkiye dış hat uçuşlarında rekor bir kapasite ile toplamda 7 milyon koltuk sunuyor. Bischof, “Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan havayolu şirketiyiz. Rekor sayıda Anadolu kentini Avrupa’ya direkt bağlıyoruz. Bu yaz, Türkiye’de 17 noktadan Avrupa’da 39 destinasyona tarifeli direkt sefer düzenleyeceğiz” dedi.



Merkezi Antalya’ya hangar yatırımı yapacaklarını belirten Bischof, “2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngördüğümüz bakım - onarım merkezimiz için ciddi miktarda yatırım yaptık. İlk etapta SunExpress uçaklarına, daha sonra da diğer firmalara hizmet verecek” dedi.



Aileler buluşuyor



Avrupa’da yaşayan Türklerin karşılıklı aile ziyaretlerini kolaylaştırmak adına 2010 yılından bu yana Anadolu’ya gerçekleştirilen direkt tarifeli uçuşlar, SunExpress’in en hızlı büyüyen pazarı haline geldi.



Bischof, “2020 yazında 1 milyona yakın koltuk arzı ile 13 Anadolu kentinden Avrupa’nın 17 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyoruz” dedi. SunExpress, bu yazla beraber Adana’dan Hamburg, Viyana ve Brüksel’e, Balıkesir (Edremit) ve Eskişehir’den Düsseldorf’a, Malatya’dan Frankfurt’a ve Konya’dan da Helsinki’ye uçmaya başlayacak.





30. yılını kutlayan SunExpress tarihinin en büyük cirosuna da ulaştı. Basın toplantısı sonrası pasta kesilirken görevi devreden CEO Bischof’a bir teşekkür plaketi sunuldu.



‘Daha iyisini hayal edemezdim’



15 Nisan’da görevi devralacak olan yeni CEO Max Kownatzki (47) son 5 yıldır Lufthansa’da 4 farklı görev üstlendiğini ve daha önce Eurowings’de Başkan Yardımcısı olarak çalıştığını söyledi.



Yeni görevi üstlenmekten heyecan duyduğunu belirten Kownatzki, “SunExpress, 5’inci en iyi tatil taşımacılığı hizmeti sunan bir şirket. Çalışanlar için harika bir yer. 30’uncu yılında bu şirkete katılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Güvenlik ve emniyet konusunda harika bir geçmişi var. Bu alanda yapılacak çok iş var, bunların büyüklüğünün farkındayım. Daha iyisini gerçekten hayal edemezdim” dedi.



Kownatzki, Lufthansa ve Türkiye deneyimini birleştirebilmenin kendisi için gerçekten önemli olacağını dile getirerek, havacılık alanındaki bütün tecrübesini ortaya koyacağını söyledi.