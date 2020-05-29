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    HaberlerEkonomi Haberleri Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu
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    29.05.2020 - 09:45 | | DHA

    Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu

    Fransız otomotiv devi Renault, basına yaptığı yazılı açıklamada dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Otomotiv devi, Fransa genelinde ise 4 bin 600 kişiyi işten çıkartacak.

    Renault 15 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını global ekonomiyi de vurdu. Fransız otomotiv devi Renault, basına yaptığı yazılı açıklamada dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu.

    Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde otomotiv sektörüne yaklaşık 8 milyar Euro destek sağlayacağını açıklamıştı. Buna rağmen Renault Grup bugün yaptığı basın açıklamasında sabit maliyetlerin azaltılmasına yönelik taslak plan hazırladığını duyurdu. Renault hazırladığı bu plan çerçevesinde, 3 yıllık bir süre içinde 2 milyar Euro tutarında sabit giderini azaltmayı planlıyor.

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    Plan doğrultusunda 3 yıllık bir süre içinde Fransa’da 4 bin 600 kişi, dünya genelinde de 10 bin kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 15 bin kişi işten çıkartılacak.

    Sabit giderlerin azaltılmasına yönelik taslak planın maliyeti yaklaşık 1.2 milyar Euro olduğu belirtildi.

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