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    HaberlerEkonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okullara KDV indirimi
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    30.08.2020 - 04:05 | | İHA

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okullara KDV indirimi

    Özel okullarda KDV değişikliğini içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel okullara KDV indirimi

    Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi, özel üniversiteler için de geçerli olacak indirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

    Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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