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    HaberlerEkonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirketler poşetin ardından lastik, pil, ilaç için de beyanname verecek
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    05.02.2020 - 10:04 | | AA

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirketler poşetin ardından lastik, pil, ilaç için de beyanname verecek

    Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi. Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirketler poşetin ardından lastik, pil, ilaç için de beyanname verecek

    Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

    Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı.

    Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.

      Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaRize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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