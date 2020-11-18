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HaberlerEkonomi Haberleri Resmi Gazete'de yayınlandı! 520 TL destek ödemesi yapılacak
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18.11.2020 - 13:26 | | Foreks

Resmi Gazete'de yayınlandı! 520 TL destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı örtü altı üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere dekara toplamda 520 lira destek sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı! 520 TL destek ödemesi yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, örtü altında domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadeleye dekara 400 lira, biyoteknik mücadeleye 120 lira olmak üzere her ikisini de uygulayan üreticilere 520 lira destek ödemesi yapılacak.

Açık alanda ise turunçgil, domates, bağ, elma, kayısı, zeytin, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarinde dekara 130 lira destek ödenecek.

Desteklerden faydalanmak isteyen üreticiler başvurularını, açık alandaki turunçgil, domates, elma, bağ, zeytin, kayısı, nar, ayva, armut, şeftali ve nektarin için 4 Aralık'a, örtü altı üretim için ise 31 Aralık'a kadar yapabilecekler.

9 yılda 97,2 milyon lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında son 9 yılda 62 bin 94 üreticiye 97 milyon 221 bin lira destek ödemesi yaptı.

Sandalyede uyuyakaldı; telefonu kaptırdıİzmir'in Konak ilçesinde bir pastane çalışanı, sandalyede uyuyakalınca, içeri giren bir şahıs telefonu çalarak kaçtı. O anlar iş yerinn güvenlik kamarası tarafından görüntülendi.
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