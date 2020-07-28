BİST1.1970.12EURO8.080.25USD6.880.41ALTIN429.100.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Resmi rezervler haziranda 86.3 milyar dolara indi
    ABONE OL
    28.07.2020 - 10:17 | | DHA

    Resmi rezervler haziranda 86.3 milyar dolara indi

    Resmi rezerv varlıkları, Haziran'da aylık bazda yüzde 5.0 azalarak 86.3 milyar dolar düzeyine geriledi.

    Resmi rezervler haziranda 86.3 milyar dolara indi

     

    Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 13.2 azalarak 45.8 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 6.5 artarak 39.1 milyar dolara yükseldi.

    Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4.4 azalarak 21.2 milyar dolara geriledi.

    Bu tutarın 16.3 milyar doları anapara, 4.9 milyar doları faizden oluştu.

    Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58.9 milyar dolar olarak hesaplandı ve söz konusu tutarın 15.5 milyar doları bir ay vadeliydi.

    Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1.0 artarak 27.9 milyar dolara yükseldi.

    Uzmanlardan "kırmızı göz hastalığı" uyarısı!Adana’da uzmanlar, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak adlandırılan konjonktivit hastalığına karşı 7-15 yaş aralığında olanların daha savunmasız olduğunu söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Trabzon'da akılalmaz olay! Çivili kalasla saldırdı

    Trabzon'da akılalmaz olay! Çivili kalasla saldırdı

    Sıradaki Haber