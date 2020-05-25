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    25.05.2020 - 14:34 | | AA

    Restoran ve turizm işletmeleri belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak

    Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının ardından restoran ve turizm işletmelerinin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak açılmaya başlayacağını söyledi.

    Restoran ve turizm işletmeleri belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak

    Demirer, turizmci Dr. Cem Kınay'ın sanal ortamda hazırladığı "Yeni Gastronomi" konulu söyleşide, restoran ve turizm işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde hizmet vereceğini ifade etti.

    Koronavirüs salgını sonrası yerel ve bölgesel turizm girişimlerinin ön plana çıkacağını dile getiren Demirer, "Gelecek, geçmişin yalınlığını özleyen bir noktada. Özellikle gastronomide bu durum böyle. Maharet sadeliği, güzel ve mükemmel bir şekilde sunabilmek. Bir restoranın, bir şefin önemli özelliği bu. Bu önümüzdeki dönem için yeni bir trend olacak." dedi.

    Demirer, turizm ve gastronomi sektörünün, salgından en çok etkilenen alanların başında geldiğini ve yeniden hizmete başlamak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

    Koronavirüs salgını nedeniyle turizm işletmeleri ve restoranların zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Demirer, "Restoran ve işletmeler sıkıntılı bir şekilde açılacak. Haziran'ın 15'ine kadar restoranlar açılır. İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle kapatıldık, Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı genelgeyle de açılacağız. Genelge yayımlandı. Tabii ki yavaş yavaş açılacak. Sağlık Bakanlığının insan sağlığı noktasında belirlediği kriterler uygulanacak." diye konuştu.

    Demirer, Türkiye'de 100 bine yakın yeme-içme işletmesi olduğunu ifade ederek, koronavirüsle mücadele sürecinde hem işletme çalışanlarına hem de vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

    Sürecin başarıyla atlatılması için bilinçli tüketici ve işletmelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Demirer, "Bir dönem boyunca bu kuralları uygulamalıyız. Salgın yavaşladıkça ve bitme noktasına geldikçe kurallar gevşeyecek. Açılış için belirlenen sosyal mesafe kuralları belli. Sandalyeler arası 60 santimetre, masalar arası bir buçuk metre olacak." dedi.

    Dr. Cem Kınay da sadelik ve öze dönüşün, gastronomi ve turizm anlayışında yeni trend olacağını kaydetti.

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