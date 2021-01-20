Restoranlara 'Güvenli İşletme' belgesi verilecek

Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, salgın öncesi kazanımlarına dönüşünü hızlandırmak üzere başlatılan "Güvenli Üretim", "Güvenli Hizmet", "Okulum Temiz" belgelendirmesinin yanında, yeni bir belgelendirme modeli daha hayata geçiriliyor.

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar "TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi" ile belgelendirilecek.

Bu kapsamda, TSE ve TÜRES iş birliğine yönelik protokol, çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende imzalandı. İmza töreninde konuşan TSE Başkanı Adem Şahin, şunları kaydetti:

"TSE olarak şimdi yeni bir çalışmanın içindeyiz. İmzaladığımız protokolle, TÜRES üyesi olan işletmelerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Bu iş birliğimizin amacı, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasıdır. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemektir."

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında, TÜRES üyesi restoranların belgelendirilmesi için denetimler gerçekleştireceklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Başlatacağımız belgelendirme programı, Sağlık Bakanlığının sektöre özel belirlemiş olduğu kuralları da içermektedir. Programımızda, müşterilerden valelere, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar her kademede uyulacak kuralları, masa ve oturma düzenine dair detayları belirledik. Normalleşme aşamasında, sektördeki işletmelerin faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştireceğiz. Şartları sağlayan restoranları 'TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi' ile belgelendireceğiz".

"Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce açılacağını öngörüyoruz"

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de salgının nedeniyle ikinci kez yerinde hizmete kapatılan restoran, lokanta ve kafelerin, açılışları sonrasında bu belgeye sahip olmalarının işletmeleri eskiye oranla çok daha güvenli yapacağını belirtti. Bingöl, 'TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi'nde temizlik, hijyen, gıda güvenliği, standartlar gibi birçok detay göz önünde bulundurularak işletmelerin kaliteleri daha da arttırılacak ve müşterilere de tercih ettikleri bu belgeye sahip işletmelere güvenmeleri sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl, TSE'nin Türkiye'nin her yerinde verebileceği belgeyle, denetimlerde başarılı olan TÜRES üyelerinin salgın sonrasındaki olumsuzlukları en aza indirmesinin hedeflendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgeye sahip işletmelerin bir an önce güvenle açılacağını öngörüyoruz. Resmi kurumlar nezdinde yaptığımız temaslarda da böyle bir izlenim edindik. Bu doğrultuda ülkemizin köklü kurumlarından olan TSE ile yaptığımız bu protokol büyük önem arz ediyor. Hem üyelerimize hem de sektörümüzün temsilcilerine bu belgeyi edinmelerini tavsiye ediyoruz. TSE’ye de bizlerle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyoruz. Yapılan protokol sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."