"Rezerv fazlaca yeter, çoklu swap mümkün"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “G20’de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle bire bir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil ama birden fazla olma olasılığı yüksek” ifadesini kullandı.



Albayrak, telekonferansla düzenlenen toplantıda, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye’de verilerin, koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, bu yüzden de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başladıklarını belirtti.



Görüşmeler yapıldı

Albayrak, G20’de Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıldığını ifade etti. Söz konusu görüşmeler sonuçlanmadan yorum yapmanın doğru olmadığını belirten Albayrak, birden fazla ülke ile swap anlaşması yapılması olasılığının yüksek olduğunu söyledi.



Merkez Bankası döviz rezervlerinin fazlasıyla yeterli olduğunu aktaran Albayrak, Hazine’nin 2020’de çevirmesi gereken sadece 4.7 milyar dolar borç kaldığını kaydetti.



Sermaye kontrolü yok ve olmayacak



Konferansa katılan yatırımcılardan edinilen bilgilere göre Albayrak’ın bazı mesajları şöyle:



“Türkiye kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmemiştir. Sermaye kontrolü yoktur, olmayacaktır.



Merkez Bankamız serbest kur rejimine bağlı, kur seviyeleri bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Merkez Bankası’nın nominal ya da reel kur hedefi yoktur ancak ekonomik temellerden önemli ölçüde ayrışan ya da fiyat istikrarını kalıcı olarak etkileyebilecek ve finansal istikrar risk oluşturabilecek durumlarda elindeki enstrümanlarla gerekli reaksiyonu göstermeye devam edecektir.



Bankalar ve özel sektör borçlarının tamamına yakınını krizin en derinleştiği zamanlarda dahi rahatlıkla çevirdi.



TCMB’nin attığı adımlar borçlanma piyasasında sistemin rahatlaması ve likidite yönetiminin kolaylaşması için alınan geçici önlemlerdir.



Salgın nedeniyle 2020 hedeflerini revize etmemiz gündeme gelecektir. Büyüme, işsizlik ve bütçe açığı hedeflerinin tutturulması salgın nedeniyle zorlaşmıştır. Buna karşın enflasyon ve cari açık rakamları da YEP hedeflerinden daha iyi gerçekleşecektir.



Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra bütçe açığımız benzer ülkelere oranla onların normal yıllarda karşılaştığından bile çok daha düşük olacak.



Nisan sonu itibariyle Hazine’nin nakit pozisyonu tarihi zirve olan 140 milyar TL.”





Londra saldırısı

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, ellerinde olmayan TL ile hızlı yüksek miktarda döviz almaya kalktığı belirtildi. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu şirketlerin, Merkez Bankası’nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüğü öğrenildi. Yabancıların manipülatif ataklarını Bakan Albayrak’ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi dikkat çekti. Bu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumlar hukuki süreç başlatırken, bankalara ağır cezalar ve işlem yasakları kapıda. Londra merkezli yatırım bankaları Mart 2019’da da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.