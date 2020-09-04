Roket yarışları başladı

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20.000 feet irtifaya atış yapacaklar.