04.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Roket yarışları başladı
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç mücadele ediyor. Teknofest, bu yıl 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. En yükseği hedefleyen gençler için Roketsan, Tübitak Sage yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı 1 Eylül’de Tuz Gölü’nde başladı.
Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20.000 feet irtifaya atış yapacaklar.
İzmir'de sosyal mesafe unutulduYurt genelinde gorona virüs vakalarında artış yaşandığı belirlenen İzmir'de vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen önlemleri hiçe sayarak, Alsancak Kordon'da vakit geçirdi. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.