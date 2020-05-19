Rusya ile domates kotası zirvesi

Pekcan’ın Novak ile görüşmesinin gündemini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin pandemi sürecinde ve pandemi sonrasındaki dönemde güçlendirilmesi oluşturacak. İki ülke arasındaki ticarette yerel paraların kullanımının hacim itibarıyla yüzde 2’nin altında kaldığına dikkat çekilecek olan görüşmede, finans sektöründe iki ülke arasındaki imkanların seviyesi dikkate alındığında, yerel paralarla ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşmasının önemi vurgulanacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.



‘Tamamen kalksın’



Tarım ürünleri ticareti ve enerji alanındaki işbirliği gibi konuların da değerlendirileceği toplantıda, Pekcan’ın domates ihracatındaki kotanın artırılması ya da tamamen kaldırılması talebini iletmesi bekleniyor. Pekcan’ın ulaştırma alanına da değinerek, karayolu taşımalarında geçiş belgesi kotalarının artırılması ve denizyoluyla gerçekleştirilen ticarette yaşanan sorunları da dile getirmesi bekleniyor.



Rusya’nın Türkiye’den domates ihracatına uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması üzerine 50 bin ton daha eklenerek 200 bin tona çıkartılan kotada, domates ihracatı 190 bin tona ulaştı. Rusya’yla uçak krizinden sonra uygulanmaya başlanan kotada bir kez daha sınıra yaklaşılmasıyla, domateslerin çürümesi ihtimali gündeme geldi.