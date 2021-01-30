Rusya ve Çin’e trenli ihracat

Karaismailoğlu, Rusya’ya ilk blok ihracat treninin, Çin’e de bor madeni taşıyan ihracat treninin uğurlanması dolayısıyla Ankara Gar’da düzenlenen törene katıldı.

Süre 1 aydan 12 güne indi

Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini verdi.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle işletilecek ilk ihracat blok trenini Moskova’ya, maden taşıyan ihracat blok trenini de Çin’in Xi’an şehrine uğurladı.