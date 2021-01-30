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30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Rusya ve Çin’e trenli ihracat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, “Uğurladığımız ihracat trenimiz de Bakü - Tiflis - Kars hattını kullanarak Rusya’daki varış yerine kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde taşınacak” dedi.

Rusya ve Çin’e trenli ihracat

Karaismailoğlu, Rusya’ya ilk blok ihracat treninin, Çin’e de bor madeni taşıyan ihracat treninin uğurlanması dolayısıyla Ankara Gar’da düzenlenen törene katıldı.

Süre 1 aydan 12 güne indi

Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini verdi.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle işletilecek ilk ihracat blok trenini Moskova’ya, maden taşıyan ihracat blok trenini de Çin’in Xi’an şehrine uğurladı.

 

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