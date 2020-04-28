28.04.2020 - 21:48 | | AA
Rusya'dan Çin hamlesi! Yatırım için yetki verildi...
Rus hükümeti, ülkenin Ulusal Refah Fonu'na Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım için yetki verdi.
Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Ulusal Refah Fonu, Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım yapabilecek.
Ulusal Refah Fonunun tahvillerine yatırım yapabileceği devletler arasında Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, İrlanda, İspanya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, ABD, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.
Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015’te ekonomik krize giren Rusya, söz konusu tarihten itibaren ilave petrol ihracatı gelirlerini aktardığı Ulusal Refah Fonunun hacmini geçen yıl 124 milyar dolara kadar yükseltmişti.
İçişleri'nden sokağa çıkma kısıtlaması genelgesiİçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi. Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.