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    HaberlerEkonomi Haberleri Rusya'nın domates alım kotasını artırması Akdenizli ihracatçıları sevindirdi
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    27.02.2020 - 11:03 | | AA

    Rusya'nın domates alım kotasını artırması Akdenizli ihracatçıları sevindirdi

    Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın Türkiye'den domatesi ithalatı için koyduğu kotayı 150 bin tondan 200 bin tona çıkartılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

    Rusya'nın domates alım kotasını artırması Akdenizli ihracatçıları sevindirdi

    Sin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki ürünlerin kalitesi ve fiyatından dolayı Rusya'daki tüketiciler tarafından ağırlıkla tercih edildiğini belirtti.

    Rusya'nın, Türkiye menşeli domates ithalatında 2017'den itibaren kümülatif olarak uygulanan kota miktarının yapılan görüşmelerle dönem dönem artırıldığını anımsatan Sin, şöyle devam etti:

    "Uygulamanın başladığı tarihten itibaren Rusya Federasyonu’na ihraç edilen domates miktarına bakıldığında 150 bin tonluk kota ocak ayında doldu. Kotanın dolmuş olması nedeni ile üreticilerimiz ve ihracatçılarımız mağdur olacak, Rus tüketiciler de uygun fiyata kaliteli ürün tüketiminden mahrum kalacaktı. Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında koordinatör birlik olan Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu konuda yoğun bir görüşme trafiği yürüttük. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın mağduriyetini giderebilmek adına hem Rus makamları ile hem de Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerle yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz görüşmeler sonucu kota 200 bin tona çıkartıldı."

    Sin, esas çözümün kotanın tamamen ortadan kaldırılması olduğunu aktararak, "Geldiğimiz noktada sorun geçici olsa dahi çözülmüş oldu ve ihracatçılarımızın önü açıldı. Bu konudaki çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başta olmak üzere, tüm yetkilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

      Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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