10.08.2020 - 15:23 | | AA
Sabiha Gökçen'den dün 61 bin 408 yolcu geçiş yaptı
Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte uçuşlara tekrar başlanan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 33 iç hat, 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştirilirken dün 61 bin 408 yolcu havalimanını kullandı.
Koronavirüs sebebiyle 28 Martta uçuşlara ara veren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 1 Haziranda iç hat, 12 Haziranda da dış hat uçuşlarına yeniden başlanmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte koronavirüsle mücadelede önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu Sabiha Gökçende ağustos ayında dış hat uçuşları normale döndü. Terminal binasına maskesiz girişlerin yasaklandığı ve düzenli olarak dezenfekte işleminin yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanında son olarak 1 Ağustos itibari ile Rusyanın Pobeda Havayolları da uçuşlarına başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yetkililerinden alınan bilgiye göre şu anda Sabiha Gökçenden 33 iç hat, 45 dış hat noktasına uçuş yapılırken, dün 61 bin 408 yolcu havalimanını kullandı.
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.