Sabiha Gökçen'den dün 61 bin 408 yolcu geçiş yaptı

Koronavirüs sebebiyle 28 Martta uçuşlara ara veren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında 1 Haziranda iç hat, 12 Haziranda da dış hat uçuşlarına yeniden başlanmıştı. Kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte koronavirüsle mücadelede önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu Sabiha Gökçende ağustos ayında dış hat uçuşları normale döndü. Terminal binasına maskesiz girişlerin yasaklandığı ve düzenli olarak dezenfekte işleminin yapıldığı Sabiha Gökçen Havalimanında son olarak 1 Ağustos itibari ile Rusyanın Pobeda Havayolları da uçuşlarına başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) yetkililerinden alınan bilgiye göre şu anda Sabiha Gökçenden 33 iç hat, 45 dış hat noktasına uçuş yapılırken, dün 61 bin 408 yolcu havalimanını kullandı.