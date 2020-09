Şafak Tanrıçası koronaya karşı

Pandemi süreci, büyük küçük bütün işletmeler için önemli bir sınav oldu. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) araştırmasına göre, pandeminin etkilerini yeni ürün ve yeni iş süreçleri geliştirerek bertaraf etmeyi planlayan KOBİ’ler, bu süreçten en az yarayla, hatta kazanımlarla çıkacak gibi görünüyor.



İşte bu girişimcilerden biri Filiz Akkaş. Türkiye onu, ‘Cern’e ihracat yapan kadın girişimci’ olarak tanıyor. Filiz Akkaş’ın 2011 yılında KOSGEB Kadın Girişimcilik Desteği ile Kocaeli’nde kurduğu firması Mapsis Metal, havacılık ve savunma sanayiine parçalar üretiyor. Mapsis Metal 40 çalışanı ile mevcut üretimlerine devam ederken, değişen ihtiyaçları sürekli gözden geçirip yeni ürün arayışlarına hiç son vermiyor. Nitekim pandemi döneminde de bu kabiliyetlerini kullanarak üretim yelpazelerini genişlettiler ve EOS markası altında hava temizleme ve virüs arındırıcı cihazların üretimine başladılar.



UV teknolojisi



Filiz Akkaş şöyle anlattı:



“Pandemi başladığında her sektörde olduğu gibi bizde de yeni üretim alanları yaratma zorunluluğu ortaya çıkardı. Kabiliyetlerimiz ve makina parkurumuzu gözden geçirerek ultra viyole (UV) teknolojisinde karar kıldık. UV virüs, bakteri, küf ve diğer unsurları yok ediyor. İlk once kendi fabrikamızda mavi yakalı arkadaşların soyunma odalarında ve yemekhanede kullanımı için ürettik. Daha sonra bu teknolojiden herkesin faydalanması gerekir diye düşündük.”



İki ayrı ürün



Söz konusu cihazı, hem endüstriyel ortamlarda hem de ev ve ofis gibi daha küçük mekanlarda kullanılabilecek şekilde iki boyda tasarladıklarını belirten Akkaş şu bilgileri verdi:



“Biz EOS UVC markası adı altında Ultio ve Flora isimli ürünler çıkardık. EOS mitolojide Şafak Tanrıçası demek. Güneş ışınlarından esinlendik. Ultio, Şafak Tanrıçası’nın oğlu rüzgar tanrısı ki cihazımız yüksek emiş gücüyle havayı içine çekiyor. Flora ise bitki ve çiçeklerin tanrıçası... Ortama verdiği temiz havayı tasvir etmek istedik. Ultio cihazımız yaklaşık 150 metrekarelik alanları temizlemek için üretildi. Daha endüstriyel diyelim... 50 metrekarelik alanlar için de dekoratif olan Flora cihazımızın üretimine geçiyoruz. Uzun bir süre pandemi devam edecek gibi görünüyor. Bizler sosyal mesafe ve daha hijyenik yaşamayı öğreniyoruz. Yaşam alanlarımız için de bu konforu sağlamak gerekiyor.”



Gençlere 8 tavsiye



Filiz Akkaş, “İlhamınızı nerden alıyorsunuz?” sorusuna, “Başarının karşılığını en iyi şekilde almak ve bu duyguyu tatmış olmak sanırım en büyük ilham kaynağım” diye cevap verdi. Girişimci olmak isteyen gençlere tavsiyelerini de şöyle sıraladı:



1- Hedef belirleyin

2- Çok çalışın

3- Vazgeçmeyin

4- Girişimcilikle ilgili kitaplar okuyun

5- Başarısız olun

6- Risk alın

7- Aşk ile yapın

8- Başlayın



Hotelya titanyum yatırımı yaptı



Hareketli ve sabit mobilya ürünlerinde yurt içinde ve yurt dışında beş yıldızlı otel projeleri daha yoğun olmak üzere AVM, hastane, restoran, ofis, kafe, mağaza gibi her türlü proje için üretim yapan Hotelya, pandemi sürecinde imza attığı yatırımla dikkat çekti.



Hotelya’nın kurucusu Zümrüt Doyran, metali titanyum ile kaplamak için 5 milyon TL’ye yakın yatırımla birlikte KFK Metal ile de ortaklık yaptıklarını açıkladı. Zümrüt Doyran şunları söyledi:



“Mobilyada farklı malzeme kullanımına dair popülerliğin artmasıyla birlikte metal kullanılan mobilyalarda titanyum kaplamaya olan talep de oldukça arttı. Kaplandığı metalin kullanım ömrünü uzatan, çizilme ve aşınmayı geciktiren titanyum kaplama, özellikle büyük hacimli projelerin üreticilerden en önemli beklentileri arasında yer alıyor. 5 kıtada 700’ü aşkın projenin hareketli ve sabit mobilyalarında imzası bulunan Hotelya, 5 milyon TL’ye yakın yatırım yaparak titanyum kaplama tesisi kurdu. Bu yeni tesis sayesinde Hotelya, sadece üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmakla kalmayıp pandemi döneminde istihdama da katkı sağlamış oldu.”



İhracatta avantaj



Yıl sonuna kadar yatırımın kendisini amorti etmesini hedeflediklerini belirten Doyran, “Yurt dışında titanyum PVD kaplama özellikle tercih ediliyor. Ancak Türkiye’de bu kaplamayı yapabilen çok az sayıda üretici var, ihracat yapan üreticiler için bu teknoloji olmazsa olmaz” dedi.



Filtreleyip öldürüyor



Girişimci Filiz Akkaş, yeni ürününün özelliklerini şöyle anlattı:



“Ultio, UV teknolojisini kullanarak havada asılı olarak bulunan virüs, bakteri, mite ve protozoa gibi istenmeyen ve hastalık yapıcı mikropları azaltarak yok etme esasına yönelik tasarlandı. UV ışınımları muhtelif dalga boylarında spektrum oluşturur. Bu dalga boyları nanometre (nm) ile ölçülürler. 254 nm boyundaki UV dalgaları (C tipi olarak adlandırılır) mikro organizmaların DNA moleküllerindeki T hücrelerini kırarak yaşamlarını sonlandırır. UV-C ışınımının bu özelliğinden yararlanılarak havada asılı bulunan mikro organizmaların 254 nm boyutundaki UV lambaların önünden belirlenen hızla geçmesi yeterli olacaktır. Bu amaçla ortamdan emilen hava öncelikle ham ve istenmeyen tozları tutmak üzere elyaf G4 filtreden daha sonra Hepa 14 filtrelerden süzdürülür. Mikro organizmalar dışında kalan kaba toz zerrecikleri tutulduktan sonra bünyesinde virüs ve bakteri taşıyan hava, 410 - 530 m³/saat debi ile UV lambalara yönlendirilir. Toplam 45 Watt gücündeki lambalardan belirlenen hızdan daha düşük debi ile geçen hava içindeki mikropların DNA moleküllerinin bozunuma tabi tutulması sağlanır.”





1 ÖNERİ 1 ÇÖZÜM



Kurumsal yönetim için devamlı eğitim



Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla eğitimler düzenliyor. Çevrim içi yapılan eğitimlerin eylül-ekim içerikleri şöyle:



Hissedarlara özel yönetim kurulu üyeliği ihtisas programı / TAİDER iş birliğinde (3 yarım gün)



Yeni normalde şirket stratejisi oluşturma ve iletişimi (Yarım gün)



Yönetim kurulu performans değerlendirmesi (Yarım gün)



Faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (Yarım gün)



Zoom uygulaması üzerinden düzenlenecek çevrim içi eğitimlere katılım ve başvuru için egitim@tkyd.org adresinden veya 0212 347 62 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.