Sakarya'da ocak-mart döneminde üretilen 71 bin 275 aracın yüzde 85 ihraç edildi

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan kentte en çok ihracat, 1 milyar 209 milyon 217 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde traktör de dahil 348 bin 589 araç üretildi, bunların 279 bin 991'i yurt dışına satıldı.

Bu pastada yüzde 21,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 71 bin 275 aracın yüzde 85,2'sine denk gelen 60 bin 727'sini ihraç etti.

Günde 783 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 3 aylık dönemde 64 bin 3 otomobil, 44 kamyonet, 73 otobüs, 202 midibüs, 6 bin 953 traktör olmak üzere toplam 71 bin 275 araç üretildi.

Bu rakamla, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 20,5'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 783 aracın 667'si ihraç edildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Koronavirüse yönelik tedbirler alındı

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamında söz konusu firmalar üretimi geçici süreliğine durdurma kararı aldı.

Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota, üretim arasını 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın ilk çeyreğinde 64 bin 3 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üreten otomotiv şirketi Toyota, üretimin yüzde 89,3'üne denk gelen 57 bin 185'ini ihraç etti.

Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 59 bin 676 araç ihracatı yapan Toyota, bu yıl yüzde 4,17 azalma yaşadı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Otokar, ocak-mart döneminde ürettiği 319 aracın 125'ini yurt dışına sattı.

Yılın ilk çeyreğinde 6 bin 953 traktör üreten TürkTraktör ise 3 bin 417 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sundu.