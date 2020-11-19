Salgında yeni önlemler kimi, nasıl etkileyecek?

Bu kapsamda AVM, market, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arası hizmet verirken, restoran, lokanta, kafeler 10.00 - 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya ‘gel - al’ hizmeti sunabilecek.



Sinema salonları 31 Aralık’a kadar, kahvehane, kıraathane, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.



415 sektör



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de 2 milyonu aşkın esnaf olduğunu ve hepsinin birbirine bağlı iş yaptıklarını dile getirdi.



Türkiye’de paket servisten yararlanan tüketicinin çok az olduğunu söyleyen Palandöken, “Alınan kararlar 415 sektörü ilgilendiriyor. Esnaf açısından zor bir dönem. Bu pandemi süreci, evet kabul ediyoruz. Kira yardımının yanı sıra elektrik, su, doğal gaz gibi genel giderlerini karşılamak için her ay düzenli olarak belli oranda esnafımıza nakdi yardım yapılmalı” dedi.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş ise, “Saat aralığı bir miktar girişleri azaltır ama vatandaşlar AVM’lerin birçok yere göre daha hijyenik olduğunu gördü. Açık kalacağız, restoranlar paket servise dönecek” dedi.



Paket serviste altyapı şart



Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektörde yer alan 100 bin civarında işletmenin sadece imkânı olanların gel-al ve paket servisi yapacaklarını kaydetti.



Sektörün yüzde 85’e yakın kısmının hiç iş yapamayacağını belirten Demirer, “Kalan yüzde 15’i ise gel-al ve paket servis ile normal cirolarının ancak yüzde 3-5’ini yapabilecekler. Paket servis aslında ayrı bir dükkân açmaktan farksızdır. Paket serviste yayılmayı bu hizmeti sağlayan aracı firmalar ile gerçekleştirmek en süratli yoldur” ifadelerini kullandı.





Sinemacılar kendileri istedi...

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, içerik sorunu nedeniyle kapanma talep ettiklerini söyledi. Salonlarda tüm hijyen önlemlerini aldıklarını aktaran Genç, “Hollywood gösterim tarihlerini bölgesel olarak belirliyor. Avrupa’da sinemalar kapanınca filmlerin gösterimi ertelendi. Yerli yapımcılar setleri durdurdu” dedi.



Berberde HES var



İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, kararları makul karşıladıklarını söyledi. 1-2 saat erken kapatacaklarını belirten Akyüz, “Birçok salonda girişlerde HES kodu uygulaması başlattık. Randevu sistemiyle gereken hizmeti vereceğiz” dedi.



Paket servis %30



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, işletmelerin ayakta kalması için paket servis ve dijitale ağırlık vermeleri gerektiğini kaydetti. Yüzde 70 iş kaybı beklediklerini açıklayan Bingöl, “140 milyar TL’lik işlem hacmimiz var. Üyelerimizin yüzde 30’u paket servis yapıyor. Bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.



UÇUŞLAR SÜRECEK

Tüm havayolları yolcularını güvenli seyahat standartlarıyla ağırlamaya devam edecek. Hafta sonları sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatler için uçuşu olan yolcular, uçuş belgelerini ibraz ederek havalimanına ulaşım sağlayabilecek.