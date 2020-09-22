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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Salgından etkilenen işler altı ayda normale döner’
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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Salgından etkilenen işler altı ayda normale döner’

    ManpowerGroup tarafından yapılan “Kovid-19 iş dünyasını nasıl etkiledi?” anketine göre Türk işverenler önceliklerini, maliyet optimizasyonu, iş modeli değerlendirmesi ve adaptasyon, yetenek geliştirme ve yetenek kazanımı ve yeni segmentlere odaklanma konularına yoğunlaştırdı.

    ‘Salgından etkilenen işler altı ayda normale döner’

    İşverenlerin yüzde 47’si salgın sonrasında iş normallerine dönüşün 6 ila 12 aylık bir süre alacağı görüşünü paylaşıyor.

    Türkiye’den 158 işverenin dahil olduğu ankete göre, çoğu şirket salgının etkileri karşısında teknolojik, dijital dönüşüm ve diğer yatırım harcamalarında gecikme olacağı öngörüsüyle çalışan sayısını korumaya (yüzde 55.8) ve harcama kontrolü önlemlerine (yüzde 23.4) başvurmayı düşünüyor. Şirketlerin salgının doğrudan etkilerine ilişkin önceliğinin çalışan sayısını kısıtlamak (yüzde 41) ve yeni işe alımları durdurmak (yüzde 35) olduğu görülüyor. 

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