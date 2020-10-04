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    HaberlerEkonomi Haberleri Şampiyonlar Katar’da koşacak
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    04.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şampiyonlar Katar’da koşacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) sahibi olduğu safkan Arap atlarından Tamerinoğlu ve Ayabakan’ın dondurulmuş aygır spermasının ihracatından 750 bin lira gelir sağlandı.

    Şampiyonlar Katar’da koşacak

    Eskişehir’deki TİGEM’e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi’nde damızlık olan Turbo isimli aygırın 30 doz sperması nisanda Katar’a ihraç edilerek 1.5 milyon lira gelir elde edilmişti. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı, “Ayabakan ve Tamerinoğlu’ndan da toplam 30 doz dondurulmuş sperma 750 bin lira karşılığında Katar’a gönderildi” dedi.

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