Şampiyonlar Katar’da koşacak

Eskişehir’deki TİGEM’e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi’nde damızlık olan Turbo isimli aygırın 30 doz sperması nisanda Katar’a ihraç edilerek 1.5 milyon lira gelir elde edilmişti. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Neşet Ormancı, “Ayabakan ve Tamerinoğlu’ndan da toplam 30 doz dondurulmuş sperma 750 bin lira karşılığında Katar’a gönderildi” dedi.