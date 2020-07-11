Samsun'da 80 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı fındık rekoltesi tahmin çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü, Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK, ziraat odası, ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, Ulusal Fındık Konseyi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi temsilcilerinin yer aldığı komisyon, fındık rekoltesini 80 bin ton olarak tahmin etti.

Tahmin çalışmaları, oransal yoğunluğa göre belirlenen sahil, orta ve yüksek kuşaktaki köylerde tespit edilen fındık bahçelerinde işaretlenen dallarda çotanak sayımlarıyla yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmek üzere tamamlanan rekolte çalışmaları komisyonumuz tarafından da karara bağlanmıştır. Stratejik ürünümüz olan fındıkta rekolte tahmini önemli olup, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da titizlikle gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.