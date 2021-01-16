Samsung’dan yeni amiral gemisi modeller

S21 6.2 inç’lik, S21+’a ise 6.7 inç’lik ekranla geldi. Her iki telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlüğü destekliyor, Exynos işlemci kullanıyor. S21 ve S21+’ta 8 GB RAM standart olarak bulunurken, depolama alanında ise 128/256 olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Galaxy S21 ve S21+’ta üçlü ana kamera var. 12 MP ana kamera, 64 MP telefoto sensörü ve 12 MP ultra geniş açılı sensöre sahipler. Selfie kamerası ise 10 MP çözünürlükte. Galaxy S21’de beyaz, pembe, gri ve mor renk seçenekleri var. S21+’ta siyah, gümüş ve mor renkler var. 8 GB/128 GB’lik versiyonlu Galaxy S21 9.999 TL, S21+ 13.999 TL fiyata sahip.

Fotoğrafta iddialı

Galaxy S21 Ultra, 6.8 inçlik dinamik AMOLED 2X ekranla geldi. 120 Hz’lik yenileme hızı ve yüksek gövde oranı diğer ilgi çeken özellikleri. Yeni nesil Exynoss 2100 işlemci yongalı versiyon kullanacak. 12-16 GB Ram, 128-256-512 GB depolama seçeneği bulunacak. 5.000 mAh batarya, 25 W hızlı şarjı var. Fotoğrafta iddialı model dörtlü arka kamerasıyla ilgi çekiyor. 108 MP ana kamera, 10 MP’lik iki telefoto lens, 12 MP ultra geniş açı lensi var. Ön kamerası ise 40 MP çözünürlükte. 128 GB’lik versiyonu 15.999 TL, 256 GB’lik versiyonu 16.499 TL fiyata sahip olacak. S21 serisi ön siparişe de açıldı.

Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds Pro kulaklığını da tanıttı. daha kapsamlı bir ses özelliğine, daha derin baslar için 11 milimetrelik alçak frekans hoparlörüne ve minimum bozulma ile net tiz sesler için 6,5 milimetrelik yüksek frekans hoparlörüne sahip. Üç ayrı mikrofonu ve Ses Alma Birimi sayesinde kullanıcının sesini istenmeyen seslerden ayırarak mümkün olan en net haliyle karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.

Kulaklığın en güzel özelliklerinden biri ise otomatik değiştirme. Müzik dinlerken cihazlar arası geçiş sağlıyor. Galaxy Buds Pro, 15 Ocak tarihinden itibaren 1599 TL fiyatla satışa sunulacak.